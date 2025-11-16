Τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Ιρλανδία, όταν πέντε νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην κομητεία Λάουθ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα συνέβη όταν ένα ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν έξι άτομα, συγκρούστηκε με SUV. Τα πέντε θύματα – τρεις άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας 21 έως 23 ετών – κατευθύνονταν προς το Ντάντοκ τη στιγμή της σύγκρουσης.

Five young people have died and three others have been injured in a road crash in Dundalk in County Louth. Irish police have appealed for information about the two-vehicle crash on Saturday. Read more on this story: https://t.co/OfB1BgQYq4 pic.twitter.com/lM504bWwY6 — Sky News (@SkyNews) November 16, 2025

Σοκ και θλίψη σε όλη τη χώρα

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Μιχόλ Μάρτιν, δήλωσε πως είναι «μουδιασμένος και σοκαρισμένος», εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων και των τραυματιών. Σε εκκλησίες σε όλη τη χώρα τελέστηκαν προσευχές στη μνήμη των νέων ανθρώπων που χάθηκαν.

Έκκληση της αστυνομίας για πληροφορίες

Οι Αρχές απηύθυναν έκκληση σε όποιον ήταν μάρτυρας του δυστυχήματος ή διαθέτει υλικό από κάμερες οχημάτων από την περιοχή, μεταξύ 20:30 και 21:15 το Σάββατο, να επικοινωνήσει με την αστυνομία.

Μήνυμα για την οδική ασφάλεια

Μιλώντας κοντά στο σημείο της σύγκρουσης, ο επιθεωρητής Λίαμ Γκεράχτι υπενθύμισε ότι η Κυριακή ήταν η Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων. Όπως τόνισε, «όσα συνέβησαν εδώ χθες το βράδυ υπενθυμίζουν με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν όλα στους δρόμους μας και την τραγωδία που αφήνουν πίσω τους σε οικογένειες, κοινότητες και αγαπημένους».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, από την αρχή του έτους έως σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους 157 άνθρωποι στους δρόμους της Ιρλανδίας, αριθμός αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.