Το λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη Ρωσία επανέλαβε σήμερα τις φορτώσεις πετρελαίου, ύστερα από διήμερη αναστολή λειτουργίας που προκλήθηκε από ουκρανική επίθεση με πύραυλο και μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Η λειτουργία του λιμανιού είχε διακοπεί προσωρινά την Παρασκευή, με αποτέλεσμα να ανασταλούν οι εξαγωγές πετρελαίου που αντιστοιχούν σε περίπου 2,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, δηλαδή το 2% του παγκόσμιου εφοδιασμού.

Δύο πηγές της βιομηχανίας ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters, υπό τον όρο της ανωνυμίας, ότι οι φορτώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει εκ νέου.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του LSEG, δύο δεξαμενόπλοια —το Arian και το Rodos— πραγματοποιούν αυτή την ώρα φόρτωση πετρελαίου σε θέσεις αγκυροβολίας του λιμανιού.

Η ουκρανική επίθεση με drone είχε προκαλέσει την καταστροφή δύο θέσεων αγκυροβολίας πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ, οδηγώντας στη διακοπή της λειτουργίας του λιμανιού την Παρασκευή.

Η επίθεση αυτή θεωρείται η πιο σοβαρή ουκρανική ενέργεια μέχρι σήμερα εναντίον βασικής ρωσικής υποδομής εξαγωγής αργού στη Μαύρη Θάλασσα, πλήττοντας τον μεγαλύτερο εξαγωγικό κόμβο της Ρωσίας στην περιοχή.