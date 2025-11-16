Με καταθέσεις στεφάνων στο μνημείο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, πολίτες κάθε ηλικίας τίμησαν σήμερα την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στη Θεσσαλονίκη.

Ενόψει των αυριανών συγκεντρώσεων στις 6 το απόγευμα και της πορείας που θα ακολουθήσει στο κέντρο της πόλης, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα κυκλοφορίας.

Από τις 4 το απόγευμα, σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων, θα αποκλειστεί το κέντρο της πόλης και δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων. Παράλληλα, θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις στάθμευσης

Οι παρεμβάσεις θα αφορούν τους δρόμους: Εγνατία, Εθν. Αμύνης, Τσιμισκή, Αγ. Δημητρίου, Πλατεία Δημοκρατίας, Πλατεία Χ.Α., Καρ. Ντηλ, Βασ. Ηρακλείου, Γ΄ Σεπτεμβρίου, Αγγελάκη, Αρμενοπούλου, Γρ. Λαμπράκη, Κ. Καραμανλή και όπου αλλού απαιτηθεί, ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας.

Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης έως τις 6 το πρωί της Τρίτης. Οι απαγορεύσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τις οδούς Εθνικής Αμύνης (από Αγίου Δημητρίου έως Πλατεία Σιντριβανίου), Εγνατία (από Γ΄ Σεπτεμβρίου έως Εθν. Αμύνης), Αγγελάκη, Αρμενοπούλου (από Δημ. Γούναρη έως Εθν. Αμύνης) και Γρ. Λαμπράκη (από Εγνατία έως Γ΄ Σεπτεμβρίου).

Επιπλέον, τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, από τις 6 το πρωί έως τη λήξη των εκδηλώσεων, οι απαγορεύσεις θα ισχύουν στις οδούς Εγνατία (από Δωδεκανήσου έως Εθν. Αμύνης), Αγ. Δημητρίου (από Λάζου Εξάρχου έως Γ΄ Σεπτεμβρίου και από Προξένων έως Στεφ. Δραγούμη), Εθν. Αμύνης (από Πλατεία Σιντριβανίου έως Πλατεία Λευκού Πύργου), Γ΄ Σεπτεμβρίου (από Αγ. Δημητρίου έως Γ. Λαμπράκη), Καρ. Ντηλ (από Τσιμισκή έως Βασ. Ηρακλείου), Βασ. Ηρακλείου (από Πλατεία Αριστοτέλους έως Καρ. Ντηλ), Κ. Καραμανλή (από Γ΄ Σεπτεμβρίου έως Καυτανζόγλου), Ελ. Βενιζέλου (από Τσιμισκή έως Εγνατία) και Ολυμπιάδος (από Ελένης Ζωγράφου έως Κασσάνδρου).

Αντίστοιχες ρυθμίσεις θα ισχύσουν και στις οδούς Ι. Δραγούμη (από Εγνατία έως Τσιμισκή) και Γ. Βιζυηνού (από Πανεπιστημίου έως Καθηγητού Π. Βυζουκίδου).

Αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης

Σε καίρια σημεία του κέντρου θα τοποθετηθούν τροχονόμοι για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την εξυπηρέτηση των οδηγών. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ισχυρή αστυνομική δύναμη για την ομαλή διεξαγωγή των συγκεντρώσεων και της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου.