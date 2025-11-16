Η νέα Mercedes-Benz GLC εμπνέει με την εντυπωσιακή επανερμηνεία της κλασικής μάσκας ψυγείου Mercedes που πρωτοεμφανίστηκε το 1900. Η εμβληματική αυτή «όψη» των αυτοκινήτων Mercedes-Benz έχει τις ρίζες της στο πρώτο Mercedes, το οποίο υπήρξε και το πρώτο σύγχρονο αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε ποτέ – το Mercedes 35 hp.

Στις 22 Νοεμβρίου 1900, η Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) ολοκληρώνει το πρώτο όχημα αυτού του τύπου στο Cannstatt. Το εξαιρετικά καινοτόμο αυτό αυτοκίνητο δημιουργήθηκε κατόπιν αιτήματος του Emil Jellinek, επιχειρηματικού εταίρου της DMG και παθιασμένου οδηγού. Ο ιδιαίτερα δικτυωμένος αυτός επιχειρηματίας ήταν τότε ο σημαντικότερος πελάτης της εταιρείας. Μόνο μέσα στο 1900, παραγγέλνει συνολικά 72 νέα οχήματα, τα οποία μεταπωλεί σε αγοραστές από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα της Ευρώπης.

Το Mercedes 35 hp ήταν ένα όχημα υψηλών επιδόσεων για την εποχή του. Κάλυπτε διάφορες κατηγορίες, όπως ήταν συνηθισμένο τότε: ως σπορ έκδοση διακρινόταν στους αγώνες, ενώ με πολυτελές αμάξωμα ήταν κατάλληλο για άνετα ταξίδια.