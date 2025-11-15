Το Βατικανό επέστρεψε 62 τεχνουργήματα που ανήκουν στους αυτόχθονες λαούς του Καναδά, χαρακτηρίζοντας την πράξη αυτή ως «ένα απτό σημάδι διαλόγου, σεβασμού και αδελφοσύνης», σύμφωνα με ανακοίνωση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Τα αντικείμενα παραδόθηκαν από τον πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στην Καναδική Διάσκεψη Καθολικών Επισκόπων, έπειτα από συνάντηση με εκπροσώπους της, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Διάσκεψης, επίσκοπος Πιερ Γκουντρό.

Όπως ανέφεραν οι Καναδοί επίσκοποι, «η Καναδική Διάσκεψη Καθολικών Επισκόπων θα προχωρήσει, το συντομότερο δυνατό, στη μεταφορά αυτών των αντικειμένων στις Εθνικές Οργανώσεις Αυτόχθονων (NIOs). Οι NIOs θα διασφαλίσουν στη συνέχεια ότι τα αντικείμενα θα επανενωθούν με τις κοινότητες προέλευσής τους».

Τα τεχνουργήματα είχαν σταλεί στη Ρώμη από καθολικούς ιεραποστόλους μεταξύ 1923 και 1925, με αφορμή μια έκθεση που διοργάνωσε ο πάπας Πίος ΙΑ΄, στην οποία παρουσιάστηκαν περισσότερα από 100.000 αντικείμενα. Πολλά από αυτά εντάχθηκαν αργότερα στο Ιεραποστολικό Εθνολογικό Μουσείο και μεταφέρθηκαν στα Μουσεία του Βατικανού τη δεκαετία του 1970.

Το 2022, ο πάπας Φραγκίσκος είχε ζητήσει ιστορική συγγνώμη από τους αυτόχθονες λαούς του Καναδά, πριν από την επίσκεψή του στη χώρα, για τον ρόλο της Καθολικής Εκκλησίας στα οικοτροφεία όπου πολλά παιδιά υπέστησαν κακοποίηση και θάφτηκαν σε ανώνυμους τάφους.

Κατά τη διάρκεια εκείνου του ταξιδιού, οι κοινότητες των αυτοχθόνων είχαν ζητήσει από το Βατικανό να επιστρέψει τα πολιτισμικά σημαντικά αντικείμενα που είχαν αποσταλεί σχεδόν έναν αιώνα νωρίτερα.

Η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Άναντ, χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Βατικανού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για τη διαδικασία συμφιλίωσης.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα που τιμά την ποικιλόμορφη πολιτιστική κληρονομιά των αυτόχθονων λαών και υποστηρίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τη συμφιλίωση», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X.