Ο Παναθηναϊκός βρήκε τη λύση στο πρόβλημα της θέσης «5» με την απόκτηση του Κένεθ Φαρίντ, που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της Ταϊβάν. Οι συσσωρευμένοι τραυματισμοί ανάγκασαν τον Εργκίν Αταμάν να κινηθεί γρήγορα στην αγορά και ο πολύπειρος Αμερικανός σέντερ ανταποκρίθηκε με εμφανίσεις που ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Στο ντεμπούτο του στο Παρίσι αλλά και στη Μαδρίτη, ο Φαρίντ εντυπωσίασε, κάνοντας τον Τούρκο προπονητή να… τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση.

Όσον αφορά τα οικονομικά, ο 35χρονος παίκτης υπέγραψε αρχικά για δύο μήνες με τον Παναθηναϊκό να έχει τη δυνατότητα μονομερούς επέκτασης για ακόμη πέντε μήνες. Για το πρώτο δίμηνο θα εισπράξει συνολικά 200.000 δολάρια, ενώ αν ενεργοποιηθεί η επέκταση, το μηνιαίο του συμβόλαιο θα ανέρχεται σε 80.000 δολάρια.