Η ΑΕΚ χρειάστηκε τρία δεκάλεπτα για να βρει ρυθμό, αλλά όταν πάτησε το γκάζι στην τέταρτη περίοδο, έκανε μονόλογο το παιχνίδι και νίκησε εύκολα το Μαρούσι με 94-80. Η Ένωση επέστρεψε στις νίκες και ανέβηκε στο 5-2, ενώ η ομάδα των βορείων προαστίων έπεσε στο 2-4.

Το ματς ξεκίνησε με υψηλό ρυθμό. Το Μαρούσι χτύπησε από την περιφέρεια με τον Κινγκ, ενώ η ΑΕΚ πήρε σκορ από τον Σίλβα κοντά στο καλάθι. Οι δύο ομάδες πήγαν χέρι-χέρι (10-10 στο 3’). Η Ένωση βρήκε λύσεις με Γκρέι και Μπάρτλεϊ και πήρε μικρό προβάδισμα (20-26 στο 8’). Ο Σάλας εκμεταλλεύτηκε τα μις-ματς και μείωσε για το Μαρούσι, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο 24-28.

Οι γηπεδούχοι πλησίασαν ξανά με Σάλας και έφεραν το ματς στο καλάθι (28-29). Η ΑΕΚ απάντησε με τον Κουζμίνσκας, που έδωσε ρυθμό στην επίθεση (32-38 στο 15’). Το Μαρούσι ισοφάρισε με τρίποντα του Ρέινολντς (40-40). Η Ένωση αντέδρασε άμεσα με Μπάρτλεϊ και Σίλβα και ανέβασε τη διαφορά (40-46). Ο Σάλας μείωσε στο φινάλε του ημιχρόνου, αλλά η ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια στο +5 (43-48).

Η ΑΕΚ συνέχισε να χτυπάει στο ζωγραφιστό με τον Σίλβα. Το Μαρούσι έμεινε κοντά με τον Ρέινολντς (50-52 στο 23’). Η Ένωση κράτησε ψυχραιμία και εκτέλεσε σωστά με Γκρέι και Σίλβα (52-55). Η ενέργεια της ΑΕΚ ανέβηκε και ο Γκρέι οδήγησε την ομάδα στο +10 (57-67 στο 26’). Το Μαρούσι επέστρεψε με σουτ των Τουλιάτου και Ουίλιαμς (65-69), όμως η ΑΕΚ απάντησε με Λεκαβίτσιους και Κατσίβελη, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο 71-77.

Ο Σάλας κράτησε το Μαρούσι ζωντανό και μείωσε στον πόντο (76-77 στο 32’). Η ΑΕΚ όμως βρήκε μεγάλα σουτ με Μπάρτλεϊ και Σίλβα (80-85). Από εκείνο το σημείο το παιχνίδι έγινε μονόλογος. Η Ένωση ανέβασε ένταση, έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο και με Λεκαβίτσιους και Σίλβα έφτασε στο +14 (80-94 στο 37’). Το Μαρούσι δεν είχε άλλη απάντηση και η ΑΕΚ έφτασε σε άνετη και εμφατική νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 43-48, 71-77, 82-103