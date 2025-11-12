Η ΑΕΚ έκανε το 4 στα 4 στον 6ο όμιλο του FIBA Basketball Champions League, επικρατώντας με 95-67 της Ρίγας στο ΟΑΚΑ. Παρά ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, οι κιτρινόμαυροι ανέβασαν στροφές μετά την ανάπαυλα και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Λετονούς.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ξεκίνησε δυνατά, πιέζοντας στην άμυνα και δημιουργώντας προβλήματα με τα κλεψίματα. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι κράτησαν το σκορ κοντά και ημιχρόνιο ολοκληρώθηκε ισόπαλο στο 41-41.

Στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΚ εμφανίστηκε με απόλυτη συγκέντρωση και αμυντική πειθαρχία, ανοίγοντας γρήγορα διαφορά 13 πόντων. Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν καταλυτικό, με επιμέρους σκορ 24-7 και την ομάδα του Σάκοτα να μπαίνει στο τελευταίο δεκάλεπτο με 65-48.

Στην τέταρτη περίοδο, η διαφορά ξεπέρασε τους 30 πόντους, με τη Ρίγα να μην βρίσκει λύσεις και να αδυνατεί να αντιδράσει. Κορυφαίοι της ΑΕΚ ήταν οι Μπάρτλεϊ και Σίλβα, που οδήγησαν την ομάδα σε μια εμφατική νίκη και την κρατούν σε θέση διεκδίκησης της πρώτης θέσης στον όμιλο.