Χαμόγελα και ανακούφιση φέρνουν τα ευχάριστα νέα από τη Λάρισα για το ενάμισι έτους αγοράκι που είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα και ανακοπή, όταν διέφυγε της προσοχής των γονιών του και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα άρπαξε το τηγάνι με το καυτό λάδι που μόλις είχε απομακρύνει η μητέρα του από το μάτι της κουζίνας. «Σας ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας γιατί ήσασταν και είστε εκεί – φύλακες άγγελοι του μωρού μας»

«Μας προσφέρατε ξανά το χαμόγελο του Θανασάκη μας», σημειώνουν οι γονείς του παιδιού σε συγκινητική επιστολή προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων Λάρισας και Καρδίτσας, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους για τη μάχη που δόθηκε ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα.

«Χρειαστήκαμε ένα χέρι βοήθειας και μας δώσατε δύο», αναφέρουν, ευχαριστώντας θερμά τους γιατρούς που επενέβησαν άμεσα μετά την ανακοπή του μωρού, αλλά και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας από την πρώτη στιγμή.

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του μικρού τραυματίστηκε επίσης στην προσπάθειά της να τον προστατεύσει. Το παιδί υπέστη εγκαύματα σε πρόσωπο, χέρια και ώμους μέσα σε ελάχιστο χρόνο, όπως περιγράφουν οι παππούδες του.

«Η κόρη μου τηγάνιζε, πήγε να πετάξει την πάνα του μωρού και τότε το παιδί έπιασε το τηγάνι. Το σπίτι είναι μικρό, έχει ενιαίο σαλόνι και κουζίνα. Το παιδί ήταν στο σαλόνι με τον πιο μεγάλο γιο. Εκείνη έβγαλε το τηγάνι από τη φωτιά, το έβαλε στην άκρη και άλλαξε το μωρό. Μέχρι να βγάλει την πάνα έξω, αυτός σε χρόνο μηδέν έφτασε στο τηγάνι. Πιάνει κι αυτή το τηγάνι για να μην το τραβήξει το παιδί πάνω του, κάηκε το παιδί, κάηκε κι εκείνη», δήλωσε η γιαγιά του παιδιού σε τηλεοπτικό σταθμό.