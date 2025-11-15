Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται 29χρονος Γεωργιανός, μέλος διεθνούς σπείρας διαρρηκτών, ο οποίος είχε εμπλακεί σε σοβαρές υποθέσεις ληστειών στο παρελθόν. Ανάμεσα στις καταγεγραμμένες δράσεις του περιλαμβάνεται και η διάρρηξη στο σπίτι της πρώην Εισαγγελέως Διαφθοράς, Ελένης Τουλουπάκη, το 2020. Η σύλληψή του φέρνει στο φως λεπτομέρειες για τη δράση της σπείρας και τις μεθόδους που χρησιμοποιούσε, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες εξελίξεις στις έρευνες των αρχών.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υποθέσεις κλοπών και διαρρήξεων σε Ακρόπολη και Κολωνάκι.

Ειδικότερα, ο 29χρονος το καλοκαίρι του 2020 είχε ταυτοποιηθεί ως ο δράστης της διάρρηξης στο σπίτι της εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη. Η διάρρηξη είχε γίνει όσο η ίδια απουσίαζε σε διακοπές, με τους δράστες να αφαιρούν μεταξύ άλλων ηλεκτρονικό εξοπλισμό με σημαντικά αρχεία.

Στην κατοχή του 29χρονου Γεωργιανού που συνελήφθη βρέθηκαν χρήματα, ηλεκτρονικός υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο και έγγραφα ευρωπαϊκών Αρχών, η προέλευση των οποίων εξετάζεται.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί τρεις περιπτώσεις διαρρήξεων με δύο ακόμη συνεργούς του που παραμένουν άγνωστοι.