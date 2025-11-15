Σοκάρουν οι διάλογοι που αποκαλύπτουν τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται ότι εξαπάτησαν δεκάδες επιχειρηματίες, αποκομίζοντας παράνομα ποσά που υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι συνομιλίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναδεικνύουν τον κυνισμό και την ψυχρότητα με την οποία τα μέλη της σπείρας διαπραγματεύονταν με τα θύματά τους.

Σε έναν από τους χαρακτηριστικούς διαλόγους, ο φερόμενος ως αρχηγός υπόσχεται «συμπλήρωμα» κέρδους σε συνεργάτη του, ενώ τα θύματα προσπαθούν να καταλάβουν τους όρους της «συναλλαγής». Οι φράσεις που ανταλλάσσονται αποτυπώνουν τη μεθοδικότητα και τη σιγουριά των δραστών.

Σε άλλη συνομιλία, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να ειρωνεύονται γνωστά πρόσωπα, όπως τον Σπύρο Μαρτίκα, αποκαλώντας τον «βλάκα». Οι διάλογοι αυτοί αποκαλύπτουν το ύφος αλαζονείας που χαρακτήριζε τη δράση τους, ενώ συζητούν ακόμη και τη συμμετοχή influencers για να προωθήσουν τις απάτες τους.

«Μούφα» πλάκες χρυσού και εικονικές συναλλαγές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διάλογοι που αφορούν πλάκες χρυσού και λίρες, οι οποίες, όπως προκύπτει, ήταν απομιμήσεις. Τα μέλη της σπείρας συζητούν για «μούφα» προϊόντα που θα χρησιμοποιούσαν σε απάτες, προσπαθώντας να τα κατασκευάσουν με τρόπο ώστε να μοιάζουν απολύτως αληθινά.

Σε μία από τις συνομιλίες, άτομο που αποκαλείται «Στέλιος» ζητά ψεύτικες πλάκες χρυσού «του κιλού», με τον υπαρχηγό να απαντά πως μπορεί να του βρει «SCRAP ή 24άρι». Η συνομιλία καταλήγει με τη διαβεβαίωση ότι οι απομιμήσεις είναι τόσο πιστές που «μόνο στο βάρος ξεχωρίζουν».

Οι αποκαλύψεις των διαλόγων αυτών ρίχνουν φως στη δράση μιας καλοστημένης εγκληματικής επιχείρησης, η οποία φέρεται να λειτουργούσε με επαγγελματισμό και ψυχρότητα, εξαπατώντας ανυποψίαστους επιχειρηματίες και συλλέκτες.

Αναλυτικά οι διάλογοι:

– Αρχηγός: Θα σου βγάλω και ένα 5% ρε φίλε συμπλήρωμα, μπορεί να κάνω δύο γυρίσματα και να σου βγάλω 10%.

– Θύμα: Άρα την Τετάρτη πόσο για να ξέρω πόσο θα κάτσω, πόση ώρα.

– Αρχηγός: Άρα το 50, δεν είναι ανάγκη να κάτσεις, το 50 θα γίνει 55 ή 52, ή 55.

– Θύμα: Ναι.

– Αρχηγός: Συν τα 50 που έχεις.

– Θύμα: Ωραία.

– Αρχηγός: Κατάλαβες;

– Θύμα: Άρα το 50αρι αυτό που θα σου φέρω Τετάρτη θα το πάρω σε έναν μήνα γιατί το χρειάζομαι.

– Αρχηγός: Σε έναν μήνα θα το πάρεις.

– Θύμα: Το άλλο το 50αρι το αφήνω μέσα.

– Αρχηγός: Ό,τι θέλεις.

Σε άλλον μάλιστα διάλογο, κοροϊδεύουν τα θύματά τους, χαρακτηρίζοντας ως «βλάκα» τον Σπύρο Μαρτίκα.

– Μέλος Α: A, μπράβο θα πρέπει να ανέβουν και τέτοια και…

– Υπαρχηγός: Ναι, άστο θα φουντώσει.

– Μέλος Α: Να μπει και κανένας Influencer για να φουντώσει, κατάλαβες.

– Υπαρχηγός: Ναι, αλλά φοβάμαι μην πλακώσει η Εφορία στα μαγαζιά, μόνο αυτό με ενοχλεί, τίποτε άλλο.

– Μέλος Α: Ο Κ. θα έρθει και θα πει ώπα φίλε τι έγινε εδώ. Μοιράζετε πλάκες;

– Υπαρχηγός: Γέλια.

– Μέλος Α: Ο Μαρτίκας θα πει, η πλάκα μου, θα πει ο Μαρτίκας. Είναι από τις πλάκες μου, θα πει.

– Υπαρχηγός: (Γέλια). Άλλος βλάκας. Αυτός είναι βλάκας τελείως.

– Μέλος Α: Ο Μαρτίκας θα πεταχτεί και θα πει αυτή είναι η πλάκα μου.

– Υπαρχηγός: Ναι, ναι, ναι.

– Μέλος: (Γέλια).

Σε άλλον διάλογο μιλούν για πλάκες χρυσού που φαίνονται αληθινές αλλά είναι… μία απάτη.

– «Στέλιος»: Έχεις κάνα πλακάκι χρυσού, τέτοιο, μικρό ή μεγάλο. Ή κάτι;

– Υπαρχηγός: Τι να ‘χω;

– «Στέλιος»: Καμιά πλάκα χρυσού, τίποτα; Μούφα θέλω.

– Υπαρχηγός: Υπάρχει, άμα θες, τι θες; SCRAP ή 24αρι;

– «Στέλιος»: Του κιλού θέλω ρε, μούφα, να μην είναι γνήσιο.

– Υπαρχηγός: Α, οκ.

– «Στέλιος»: Ή καμιά λίρα μούφα έτσι, να’ ναι ψιλό original.

– Υπαρχηγός: Για να κάνεις πλάκα;

– «Στέλιος»: Να δώσω κάπου θέλω, αλλά να φαίνεται κανονική ρε παιδί μου. Να τις αγοράσω κανονικά, για δουλειά είναι ρε.

– Υπαρχηγός: Οκ. Θα σου πω από κοντά.

– Άγνωστος: Προχθές ήμουν με τον φίλο που μιλάγαμε, με άκουσες από μέσα, με κατάλαβες;

– Υπαρχηγός: Ε, μου το είπε ο Ε. μου λέει ότι έχει έρθει ο…

– Άγνωστος: Όχι ρε, ο φίλος ο Στέλιος ρε, που σε πήραμε που σου ‘πε κάτι.

– Υπαρχηγός: Α, ήσασταν μαζί;

– Άγνωστος: Ναι. Άμα τον δεις αύριο από κοντά, κοίτα μπας και το φτιάξεις.

– Υπαρχηγός: Α, οκ. Πόσα κομμάτια θέλετε;

– Άγνωστος: Ε, από κοντά, στρογγυλά θα έχουμε ή τα άλλα τα πλακάκια;

– Υπαρχηγός: Στρογγυλά. Και τα άλλα τα φτιάχνουμε, θέλουμε μία εβδομάδα, δέκα μέρες. (…) Αυτά τα στρογγυλά τα κουμπιά μπορώ να τα έχω και αύριο, τα, το άλλο πρέπει να τα φτιάξω.

– Άγνωστος: Φέρε μου αύριο έτσι, καμιά δεκαριά να τα δω πως είναι, μπορείς;

– Υπαρχηγός: Ωραία. Ε, κανονικά είναι δεν ξεχωρίζεις.

– Άγνωστος: Έλα ρε μάγκα. Έλα μωρή παιχτάρα.

– Υπαρχηγός: Δεν ξεχωρίζεις όχι, μόνο στο βάρος ξεχωρίζουν έτσι; Το μέγεθος και το τέτοιο είναι παρ’ τα , καν’ τα ότι θέλεις, είναι ίδια ακριβώς.