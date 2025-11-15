Κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στις 21:02 αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος η οποία είχε διακοπεί στις 19:07 λόγω πυρκαγιάς στο ύψος του Ασπροπύργου κοντά στην σιδηροδρομική γραμμή.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων στο τμήμα Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς.

Η κυκλοφορία θα ομολαποιηθεί σταδιακά.

Νωρίτερα το Σάββατο με ανακοίνωσή της, η Hellenic Train ενημέρωνε ότι λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο ύψος του Ασπροπύργου και κοντά στην σιδηροδρομική γραμμή, η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος διεκόπη στις 19:07 και μέχρι νεωτέρας, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

«Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας η αμαξοστοιχία 1326 (Πειραιάς- Κιάτο) με 196 επιβάτες παραμένει στον Σ.Σ Άνω Λιοσίων και η αμαξοστοιχία 1327 (Κιάτο – Πειραιάς) με 135 επιβάτες στον Σ.Σ Ασπροπύργου.

Οι επιβάτες των ανωτέρω αμαξοστοιχιών θα μεταφερθούν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train, ενώ αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και στα υπόλοιπα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς- Κιάτο- Πειραιάς».