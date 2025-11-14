Τουλάχιστον 58 αγελάδες έχασαν τη ζωή τους πάνω στο πλοίο που παραμένει μπλοκαρισμένο στα ανοιχτά της Τουρκίας, ενώ δεκάδες άλλες γέννησαν εν πλω, σύμφωνα με το Ίδρυμα για την Ευημερία των Ζώων (AWF).

Όπως επισημαίνει το AWF, «τα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ανησυχητικές λεπτομέρειες. 58 βοοειδή πέθαναν στο ταξίδι από την Ουρουγουάη μέχρι την Τουρκία (…) Τουλάχιστον 140 αγελάδες γέννησαν εν πλω».

Η οργάνωση υπογραμμίζει ότι «τα ζωντανά νεογέννητα βιώνουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση» λόγω του μεγάλου αριθμού των ζώων στο πλοίο και εκτιμά πως «είναι πολύ πιθανόν τα περισσότερα μοσχαράκια να πεθάνουν».

Το AWF κάλεσε τις τουρκικές αρχές να επιτρέψουν άμεσα την αποβίβαση των ζώων, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανταπόκριση.

Το πλοίο Spiridon II και η εμπλοκή στα τουρκικά ύδατα

Το φορτηγό πλοίο Spiridon II βρίσκεται αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του λιμανιού της Μπαντίρμα (Πάνορμος) από τις 21 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, του έχει απαγορευτεί η εκφόρτωση επειδή δεν διαθέτει τα απαραίτητα υγειονομικά και εμπορικά έγγραφα.

Οι αγελάδες παραμένουν στο πλοίο από τις 19 Σεπτεμβρίου, όταν απέπλευσε από την Ουρουγουάη. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως ο ιστότοπος HarberDenizde, αναφέρουν ότι έντονη δυσωδία αναδίδεται από το πλοίο, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για τις συνθήκες μεταφοράς των ζώων.

Οι εξαγωγείς αμφισβητούν την απόφαση της τουρκικής κτηνιατρικής υπηρεσίας και, σύμφωνα με την κυβέρνηση, έχουν ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη.