Η Lukoil, η δεύτερη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία της Ρωσίας, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με πιθανούς αγοραστές για την πώληση των περιουσιακών της στοιχείων στο εξωτερικό, μετά τις κυρώσεις που της επέβαλαν πρόσφατα η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία επισημαίνει ότι «η συγκεκριμένη συμφωνία θα ανακοινωθεί αφού επιτευχθούν οι τελικές συμφωνίες και ληφθούν οι απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις», χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Η Lukoil τονίζει ακόμη ότι στόχος της είναι να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των περιουσιακών στοιχείων κατά τη διαδικασία πώλησης και μεταβίβασής τους σε νέους ιδιοκτήτες.

Τέλος, σύμφωνα με την εταιρεία, αυτό θα επιτρέψει την αποφυγή κινδύνων διακοπής της παραγωγής και της προμήθειας ενεργειακών πόρων στις χώρες όπου δραστηριοποιείται, καθώς και τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.