Ένα απίστευτο σκηνικό σημειώθηκε μετά το ματς της Παρί με τη Βαλένθια. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ μπήκε στην αίθουσα Τύπου και δεν βρήκε ούτε έναν δημοσιογράφο, με αποτέλεσμα να δώσει… τη συντομότερη συνέντευξη στην ιστορία της EuroLeague.

Η Παρί γύρισε στις νίκες με το 90-86 επί της Βαλένθια, για την 11η αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα του Φραντσέσκο Ταμπελίνι πήρε σημαντικό αποτέλεσμα μετά την εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό, όμως όσα συνέβησαν μετά το φινάλε έκλεψαν την παράσταση.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ εμφανίστηκε πρώτος στην αίθουσα Τύπου, αλλά δεν είδε κανέναν εκπρόσωπο των ΜΜΕ. Ρώτησε αν «πάντα γίνεται έτσι» και έδειξε εμφανή απορία για το άδειο δωμάτιο. Τελικά περιορίστηκε στο να αναφέρει απλώς το σκορ του αγώνα και αποχώρησε, υπογράφοντας μία από τις πιο περίεργες και σύντομες συνεντεύξεις Τύπου που έχουν γίνει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.