Με στόχο την όγδοη νίκη σε 11 αναμετρήσεις στη EuroLeague, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει απόψε στο Μιλάνο για να αντιμετωπίσει την Αρμάνι, που μετράει ρεκόρ 5-5.

Ο προπονητής των Ερυθρόλευκων, Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τραυματία Φρανκ Νιλικίνα, ενώ εκτός βρίσκονται επίσης οι Όμηρος Νετζήπογλου και Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Παράλληλα, οι Κίναν Έβανς και Μουστάφα Φαλ δεν υπολογίζονται για το υπόλοιπο της σεζόν.

PG: Τόμας Γουόκαπ, Σέιμπεν Λι

SG: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ

SF: Τάισον Γουορντ, Σακίλ Μακίσικ, Κώστας Παπανικολάου

PF: Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς

C: Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Κώστας Αντετοκούνμπο