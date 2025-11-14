Η επίθεση του Άρη… φωνάζει για βελτίωση φέτος, αποτελώντας και την «καυτή πατάτα» στα χέρια του Μανόλο Χιμένεθ.

Μόνο τιμητικό δεν είναι το γεγονός ότι οι Θεσσαλονικείς αποτελούν την 2η χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος, με μόλις εννέα γκολ ενεργητικό. Δηλαδή, ένα περισσότερο από τα οκτώ τα οποία είχε μόνος του ο Λορέν Μορόν μετά τις πρώτες δέκα αγωνιστικές της περσινής σεζόν.

Νούμερα από τα οποία ο Ανδαλουσιανός είναι αρκετά μακριά τη φετινή σεζόν… Πολλοί θα έλεγαν ότι αποτελεί το βασικό πρόβλημα. Άδικο, από τη στιγμή που υπάρχουν και οι άλλοι παράγοντες οι οποίοι οδηγούν στο προφανές ζήτημα Από την άλλη, όμως, είναι δεδομένο ότι ο 31χρονος άσσος αποτελεί μέρος του προβλήματος και μάλιστα αρκετά σημαντικό.

Τεράστια η απόσταση στα νούμερα

Πέρυσι ο Μορόν ήταν εντυπωσιακός και ο killer που συστήθηκε στο ελληνικό κοινό το 2023. Είχε 0,6 γκολ ανά αγώνα, 3,1 τελικές μέσο όρο και στο φινάλε της σεζόν έφτασε τα 18 γκολ. Ένα νούμερο το οποίο ήρθε μέσα από συχνότητα στο σκοράρισμα, με ένα γκολ ανά 146 λεπτά στο πρωτάθλημα και βρίσκοντας δίχτυα στα 16 από τα 32 ματς στα οποία αγωνίστηκε σε όλες τις διοργανώσεις. Δηλαδή στα μισά!

Φέτος τα νούμερα έχουν χαώδη απόσταση από τα περσινά. Ο Μορόν έχει σκοράρει μόλις δύο γκολ σε δέκα αγώνες πρωταθλήματος (τέσσερα μαζίμε Κύπελλο και Ευρώπη). Ένα χαμηλό νούμερο για κάθε επιθετικό και πόσο μάλλον για τον Ισπανό άσσο, με μόλις 0,2 γκολ ανα ματς και μόνο 1,9 προσπάθειες μέσο όρο σε κάθε παιχνίδι.

Η εκτελεστική δεινότητα είναι κάτι που δεν χάνεται. Αυτό που σίγουρα έχασε ο Μορόν είναι η ενέργειά του που κινείται σε πιο χαμηλά επίπεδο φέτος, όπως και οι πολύ λιγότερες πρωτοβουλίες που παίρνει στα παιχνίδια της ομάδας. Αρκετά από τα περσινά του γκολ ήταν προσωπικά. Δικές του ατομικές προσπάθειες και όχι τόσο με βοήθειες από τα εξτρέμ, τις οποίες δεν έχει ούτε φέτος. Μία κατάσταση την οποία προσπαθεί να ανατρέψει ο Μανόλο Χιμένεθ, δίχως τα επιθυμητά αποτελέσματα μέχρι στιγμής.