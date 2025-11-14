Νούμερα από τα οποία ο Ανδαλουσιανός είναι αρκετά μακριά τη φετινή σεζόν… Πολλοί θα έλεγαν ότι αποτελεί το βασικό πρόβλημα. Άδικο, από τη στιγμή που υπάρχουν και οι άλλοι παράγοντες οι οποίοι οδηγούν στο προφανές ζήτημα Από την άλλη, όμως, είναι δεδομένο ότι ο 31χρονος άσσος αποτελεί μέρος του προβλήματος και μάλιστα αρκετά σημαντικό.
Ένας «killer»… στη σίγαση
Ο Άρης έχει ξεκάθαρο πρόβλημα φέτος στην επίθεση και ο Λορέν Μορόν είναι κομμάτι αυτής της κατάστασης
Κίνδυνος για τον Ρονάλντο ενόψει Μουντιάλ λόγω της αποβολής κόντρα στην Ιρλανδία
Η κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, απέναντι στην Ιρλανδία, ενδέχεται να του στοιχίσει τη συμμετοχή του σε παιχνίδια του Μουντιάλ 2026
Τέλος ο Κορόνα από τη Βαλένθια, ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό
Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα βρίσκεται ένα βήμα πριν επισημοποιήσει τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό, καθώς η Βαλένθια ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής (14/11) ότι τερματίζει τη συνεργασία της με τον 44χρονο τεχνικό διευθυντή. Με αυτή την εξέλιξη ανοίγει ο δρόμος για τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό με τον οποίο υπάρχει συμφωνία. Ο Κορόνα […]
Φαρίντ: «Στον Παναθηναϊκό νιώθω σαν να παίζω στο ΝΒΑ»
Ο Κένεθ Φαρίντ αποθέωσε τους νέους συμπαίκτες του στον Παναθηναϊκό μετά τη νίκη επί της Ρεάλ στη Μαδρίτη
Μια σκληρή σκηνοθεσία της μοίρας
Η σκηνή του νέου τραυματισμού του μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού Κίναν Εβανς είναι ένα αληθινό δράμα – κάτι σαν κινηματογραφική ταινία μικρού μήκους. Ξεκινά από τη στιγμή που ο κόουτς Γιώργος Μπαρτζώκας σηκώνει τον παίκτη για να τον στείλει στο γήπεδο και διαρκεί περίπου δύο λεπτά. Μέσα σε αυτό το πολύ σύντομο διάστημα συμβαίνουν όλα. Ο […]