Τεράστια ποσότητα κάνναβης κατασχέθηκε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, μετά από κοινή επιχείρηση του Λιμενικού και κλιμακίου της Δίωξης Ναρκωτικών, που είχε μεταβεί από την Αθήνα.

Αξιοποιώντας πληροφορίες, στο στόχαστρο των αρχών βρέθηκε φορτηγό με πινακίδες Βουλγαρίας και Βούλγαρο οδηγό. Το φορτηγό με σύμμεικτο φορτίο είχε ξεκινήσει από την Ισπανία και μέσω Ιταλίας έφτασε στην Ηγουμενίτσα, με τελικό προορισμό περιοχή της Βουλγαρίας. Με την αποβίβασή του στο λιμάνι στάθμευσε για έλεγχο, στον οποίο πήραν μέρος η Ομάδα Κ9 του Λιμενικού, με τον αστυνομικό σκύλο «Βλαντ» και αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών.

Στο φορτηγό και ανάμεσα στο φορτίο εντοπίστηκαν τέσσερις παλέτες κάνναβης (skunk). Η συνολική ποσότητα εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 350 κιλά. Ο οδηγός συνελήφθη και τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Αστυνομίας στην Αθήνα, από όπου αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις.