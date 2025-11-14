Σε βάρος 44 ατόμων, που φέρονται να εμπλέκονται σε απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών, ασκήθηκε ποινική δίωξη. Οι συλληφθέντες φέρονταν να παριστάνουν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή δημόσιους λειτουργούς, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά από τα θύματά τους.

Η δίωξη αφορά κατηγορίες για:

Εγκληματική οργάνωση

Απάτη

Απάτη με χρήση υπολογιστή

Κακουργηματική πλαστογραφία

Ξέπλυμα χρημάτων

Επιπλέον, σε έναν ανήλικο αποδόθηκε η κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες των πράξεων τους και να αποφασιστεί η περαιτέρω προφυλάκισή τους ή οι όροι της αποφυλάκισης.

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να δρούσε μεθοδικά, εκμεταλλευόμενη την εμπιστοσύνη κυρίως ηλικιωμένων, αποσπώντας τεράστια χρηματικά ποσά με τη μέθοδο της εξαπάτησης.

Το βίντεο – ντοκουμέντο