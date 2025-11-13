Στο στόχαστρο της ΕΛΑΣ βρέθηκε σπείρα που, εξαπατώντας ανυποψίαστους πολίτες, είχε καταφέρει να αποσπάσει συνολικά περισσότερα από 7,6 εκατομμύρια ευρώ. Τα μέλη της παρουσιαζόντουσαν ως τεχνικοί ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές, πείθοντας τα θύματά τους να τους παραδώσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης (13 Νοεμβρίου 2025) με στόχο την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος. Πάνοπλοι αστυνομικοί εισέβαλαν αιφνιδιαστικά σε κατοικίες, όπως φαίνεται και στο βίντεο-ντοκουμέντο, στο πλαίσιο συντονισμένων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε Αττική, Κόρινθο, αλλά και σε σωφρονιστικά καταστήματα, όπου εντοπίστηκαν μέλη της σπείρας.

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να δρούσε μεθοδικά, εκμεταλλευόμενη την εμπιστοσύνη κυρίως ηλικιωμένων, αποσπώντας τεράστια χρηματικά ποσά με τη μέθοδο της εξαπάτησης.

Το βίντεο – ντοκουμέντο