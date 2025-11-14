Αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Αχαΐα, την Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία πραγματοποίησαν σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΕΛΓΑ στην Πάτρα. Την κινητοποίηση οργάνωσαν η Ομοσπονδία Αχαΐας και οι τοπικοί αγροτοκτηνοτροφικοί σύλλογοι.

Οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους «για τη μη καταβολή των ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ» και για το γεγονός ότι «από τις 12 Αυγούστου και μετά δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο αποζημίωσης» των πληγέντων από τις πυρκαγιές. Οι φωτιές κατέστρεψαν εκτεταμένες εκτάσεις ελαιοδέντρων και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε ποιμνιοστάσια, ζωοτροφές και αγροτικές εγκαταστάσεις γύρω από την Πάτρα, καθώς και στους Δήμους Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου.

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των αγροτών και κτηνοτρόφων ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν σε νέο συλλαλητήριο το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στην Πάτρα, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.