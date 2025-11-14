Με την κατάθεση του Αθανάσιου Παπαθεοδώρου, αδελφού της Μίνας Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη συνεχίστηκε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η δίκη για το θάνατο του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη, τον Ιανουάριο του 2021.

Ο μάρτυρας τη μοιραία ημέρα βρισκόταν στην Αθήνα και μόλις πληροφορήθηκε ότι ο Σήφης Βαλυράκης αγνοούταν ξεκίνησε για την Ερέτρια.

«Ήμουν παρών στην εύρεση της σορού. Ήταν πολύ χτυπημένος στο πρόσωπο και στο χέρι. Στο πρόσωπο είχε διαμελιστεί, είχε σπάσει η γνάθος, είχε χτυπήματα στο μέτωπο και ένα τεράστιο σφάξιμο στο λαιμό. Ο άνθρωπος ήταν διαμελισμένος και το αίμα που βγήκε από τα αυτιά είναι γιατί έβγαλε την κουκούλα», κατέθεσε ο μάρτυρας.

Οι συνήγοροι της οικογένειας Βαλυράκη έφεραν στη δικαστική αίθουσα την προπέλα του σκάφους του Σηφη Βαλυράκη και ρώτησαν τον μάρτυρα, εάν ο θάνατος του πρώην Υπουργού θα μπορούσε να επέλθει από τα χτυπήματα της προπέλας.

Κ. Παπαδάκης (δικηγόρος οικ. Βαλυράκη): Είπατε ότι ήταν σφαγιασμένος, τι εννοείτε;

Μάρτυρας: Είδα έναν άνθρωπο που είχε σφαγιαστεί. Το κόψιμο του λαιμού ήταν στο ύψος της κουκούλας. Η προπέλα κάνει διαφορετικά χτυπήματα.

Πρόεδρος: Πώς γνωρίζετε τι χτυπήματα κάνει η προπέλα; Μπορείτε να ξεχωρίσετε τα χτυπήματα από προπέλα;

Μάρτυρας: Άρχισα να ψάχνω στο διαδίκτυο και έβαλα τη λογική μου.

Το σκάφος αν κινείται δεν τον προλαβαίνει τον άνθρωπο. Αυτό ήταν το παραμύθι της πρώτης στιγμής και οι τίτλοι για την ιστορία. Αυτή είναι η εκτίμηση μου.

Κ.Παπαδάκης: Αυθόρμητα, την ώρα που βλέπετε τη σορό, τι σκέφτεστε;

Μάρτυρας: Ότι σφαγιάστηκε…

Σε άλλο σημείο της κατάθεσης του ο μάρτυρας υποστήριξε πως «ο Σήφης σκοτώθηκε από κάποια εντολή», περιγράφοντας νωρίτερα όλη τη διαδρομή του Σηφη Βαλυράκη και συνδέοντας την με τη δολοφονία του, όπως είπε. «Στη νύχτα όταν δε θέλεις κάποιον τον εκτελείς. Στην πολιτική είναι ατύχημα. Εδώ είχαμε ατύχημα…» είπε απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου της έδρας σχετικά με το πώς συνδέει τη διαδρομή του Βαλυράκη με την ανθρωποκτονία την οποία αντιμετωπίζουν οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες.