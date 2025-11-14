Τα κίνητρα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα συνοδεύονται και για τον τρόπο φόρτισης τους, με τα wallbox όπου κάθε αντιπροσωπεία προσφέρει τη δική της πρόταση για αυτό. Είναι ο επιτοίχιος φορτιστής, που συνδέεται με το ηλεκτρικό δίκτυο και προσφέρει μεγαλύτερες ταχύτητες φόρτισης στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Συμφέρει αφού η τιμή της κιλοβατώρας στο οικιακό ρεύμα είναι σαφώς, πολύ πιο οικονομική σε σχέση με το δημόσιο ταχυφορτιστή, που πολλές φορές δεν είναι τόσο εύκολα προσβάσιμος για τον ιδιοκτήτη του ηλεκτρικού ΙΧ. Στη πλειοψηφία των wallbox είναι ταχυφορτιστές, που παρέχουν τάση της τάξης των 7 kW, αλλά υπάρχουν και φθηνότερες επιλογές με τάση που φτάνει τα 3 kW.

Σαφώς, η εναλλακτική λύση φόρτισης των ηλεκτρικών είναι οι χιλιάδες ταχυφορτιστές στην Ελλάδα – υπολογίζονται περίπου 9.000 σημεία με διαφορετικες ταχύτητες – και βρίσκονται τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στους αυτοκινητοδρόμους.

Σήμερα, η ΔΕΗ blue διαχειρίζεται το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην Ελλάδα, με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης, καθώς και πάνω από 800 σημεία στη Ρουμανία.

Πρακτικά, οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να εντοπίσουν όλα τα σημεία φόρτισης μέσω των εφαρμογών στο smartphone τους. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές παρέχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης και κράτησης ταχυφορτιστή, εμφάνισης εκτιμώμενης ώρας άφιξης, πλοήγησης, καθώς και πρόσβασης σε προγράμματα προνομίων και ανταμοιβών για τους πελάτες ηλεκτρικών.

Αν το αυτοκίνητο σας συνδεθεί σε ένα οικιακό φορτιστή 7,4 kW, θα φορτίζετε μόνο με 7,4 kW την ώρα. Αυτό σημαίνει ότι μια άδεια μπαταρία πχ χωρητικότητας 60 Kw θα φορτίσει σε λιγότερο από 10 ώρες. Αν όμως επιλέξετε ένα ταχυφορτιστή, τότε ο χρόνος φόρτισης θα απομειωθεί σημαντικά .Για παράδειγμα σε ταχυφορτιστή μπορείτε να φορτίσετε το αυτοκίνητό σας στο 80% μέσα σε 15-40 λεπτά. Οι περισσότεροι δημόσιοι φορτιστές ταχείας φόρτισης έχουν ονομαστική ισχύ 150 kW – πολύ ταχύτερα από έναν οικιακό φορτιστή 7,4 kW – και οι νεότεροι που εμφανίζονται φτάνουν μέχρι τα εξαιρετικά γρήγορα 350 kW. Το κόστος της ταχείας φόρτισης ποικίλλει σημαντικά – από 25-80 λεπτά ανά kWh – ανάλογα με τον τόπο φόρτισης και την εταιρεία που το παρέχει.