Νέο ντοκιμαντέρ δύο επεισοδίων του Channel 4 με τίτλο «Το DNA του Χίτλερ: Το Σχέδιο ενός Δικτάτορα» αποκαλύπτει ότι η έλλειψη σεξουαλικής ικανότητας του Χίτλερ δεν ήταν απλώς προπαγάνδα των Συμμάχων, αλλά είχε τις ρίζες του στην πραγματικότητα.

Αφού ανέλυσαν το DNA του Χίτλερ, οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ ανακάλυψαν ότι ο Φύρερ είχε σύνδρομο Kάλμαν, το οποίο επηρεάζει την ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων. Τυπικά συμπτώματα περιλαμβάνουν χαμηλή τεστοστερόνη, ανώμαλη ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων και έλλειψη όσφρησης.

Ο καθηγητής Άλεξ Κέι, ιστορικός στο Πανεπιστήμιο του Πότσνταμ της Γερμανίας, λέει στο ντοκιμαντέρ: «Κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να εξηγήσει γιατί ο Χίτλερ ένιωθε τόσο άβολα με γυναίκες σε όλη του τη ζωή ή γιατί πιθανότατα δεν είχε ποτέ στενές σχέσεις με γυναίκες. Αλλά τώρα που ξέρουμε ότι είχε το συγκεκριμένο σύνδρομο, ίσως έχουμε βρει την απάντηση, που ψάχναμε».

Το συγκεκριμένο σύνδρομο θα εξηγούσε επίσης γιατί ο Χίτλερ δεν κατάφερε να αποκτήσει παιδιά με τη σύντροφό του Εύα Μπράουν, παρά την επιμονή του να έχουν οι Γερμανοί μεγάλες οικογένειες για να προωθήσουν την Άρια Φυλή.

Η πολιτική εικόνα ως κάλυψη ενός συνδρόμου

Πιστεύετε ότι οι ισχυρισμοί ότι ο Χίτλερ είχε μικρό πέος είναι αληθινοί;

«Ο Χίτλερ σαφώς αντιτίθεται σε αυτό, μη έχοντας κανενός είδους οικογένεια, μη κάνοντας παιδιά, χωρίς να είναι παντρεμένος. Καλλιεργεί αρκετά αποτελεσματικά την εικόνα ενός άνδρα αφοσιωμένου εξ ολοκλήρου στην πατρίδα. Η ανακάλυψή μας υποδηλώνει έντονα ότι μπορεί να ήταν μόνο μια βολική κάλυψη για το σύνδρομο Κάλμαν του»,

λέει ο Δρ Κέι.

Ένα δείγμα αίματος ρίχνει φως

Αν και είναι μια από τις πιο μελετημένες ιστορικές προσωπικότητες, ο Χίτλερ παραμένει ένα είδος αινίγματος.

Πολλά βιβλία έχουν γραφτεί για τη ζωή του, ως δικτάτορα, που ξεκίνησε τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο και ευθύνεται για την γενοκτονία των Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, αλλά η καταγωγή του παραμένει ένα μυστήριο.

Ήταν γνωστός για την ιδιωτική του ζωή και ήθελε να κρατήσει κρυφό το ιατρικό του ιστορικό, ακόμη και μετά τον θάνατό του.

Σε αρχειακό υλικό, που καταγράφηκε μετά την αυτοκτονία του Χίτλερ στο καταφύγιο του Βερολίνου, ο προσωπικός του υπηρέτης Χάιντς Λίνγκε – ο οποίος ήταν μάρτυρας των τελευταίων στιγμών του τυράννου – είπε: «Ήμουν ο τελευταίος, που τον αποχαιρέτησε και ο πρώτος, μετά την αυτοκτονία του, που μπήκε στο δωμάτιο του καταφυγίου. Είχε αυτοπυροβοληθεί και η Εύα Μπράουν είχε πάρει δηλητήριο. Μου είχε δώσει εντολή πέντε μέρες πριν να φέρω βενζίνη για να κάψω τα πτώματα. Τα κάψαμε στον κήπο».

Το σώμα του Χίτλερ καταστράφηκε, ωστόσο, παρέμειναν υπολείμματα του αίματός του, πράγμα, που σημαίνει ότι 80 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, μπορούν πλέον να αναλυθούν.

Ο Αμερικανός Συνταγματάρχης Ρόσγουελ Ρόζενγκρεν, αξιωματικός υπό τον Ανώτατο Διοικητή των Συμμάχων Στρατηγό Αϊζενχάουερ, ήταν ο άνθρωπος, που άθελά του διατήρησε το DNA του Χίτλερ, κόβοντας ένα δείγμα υφάσματος από τον καναπέ του Χίτλερ ως ενθύμιο. Αυτό συνέβη περίπου 40 χρόνια πριν ανακαλυφθεί ότι το DNA μπορούσε να προσδιοριστεί σε ποινικές υποθέσεις. Ο εγγονός του Έρικ Ρόζενγκρεν λέει για τον παππού του στο ντοκιμαντέρ: «Όταν οι Συμμαχικές Δυνάμεις συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο, ήταν εκεί και θα ήταν, πιστεύω, στην πρώτη ομάδα Αμερικανών, που μπήκαν στο καταφύγιο του Χίτλερ.Δεν ξέρω πόσο καιρό μετά την αυτοκτονία του Χίτλερ θα είχε γίνει αυτή η επίσκεψη. Τα σώματα είχαν εξαφανιστεί, αλλά υπήρχε αίμα στον καναπέ. Ο παππούς μου πήρε αυτό το δείγμα αίματος. Είναι ένα τόσο ισχυρό ενθύμιο. Για αυτόν, ήταν ένα πραγματικό σύμβολο του θανάτου του Χίτλερ στο τέλος του πολέμου».

Η κηλίδα αίματος έχει πλέον αναλυθεί από μια ομάδα διεθνών επιστημόνων, με επικεφαλής την καθηγήτρια Τούρι Κινγκ από το Πανεπιστήμιο του Μπαθ, την εγκληματολόγο, που ανέλυσε τα λείψανα του Ριχάρδου Γ΄ όταν ανακαλύφθηκε σε ένα πάρκινγκ στο Λέστερ.

Έλεγξαν το DNA και ανέλυσαν την αλληλουχία του γονιδιώματος του Χίτλερ – ολόκληρη τη γενετική σύνθεση οποιουδήποτε οργανισμού, που εκτείνεται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια γενετικές οδηγίες.

«Είχαμε αυτές τις δελεαστικές ενδείξεις για τον Χίτλερ», λέει, «αλλά τώρα έχουμε κάποιες γενετικές πληροφορίες, που το υποστηρίζουν αυτό».

Πρώτον, κατέρριψαν τον μύθο ότι ο Χίτλερ είχε εβραϊκή καταγωγή, μια φήμη, που κυριάρχησε για δεκαετίες. Ο Χίτλερ έφτασε ακόμη και στο σημείο να δημοσιεύσει μια επίσημη εκδοχή του οικογενειακού ιστορικού του για να διαλύσει τις φήμες ότι η γιαγιά του, Μαρία Σίκλγκρουμπερ, είχε μείνει έγκυος, ενώ εργαζόταν σε ένα εβραϊκό νοικοκυριό.

Και αυτό το οικογενειακό ιστορικό, λέει ο καθηγητής Κινγκ, ήταν σωστό, καθώς το DNA του Φύρερ δείχνει ότι δεν ήταν ούτε νόθος, ούτε Εβραίος: «Το χρωμόσωμα Υ δείχνει ότι ο Χίτλερ είναι πράγματι ο Χίτλερ, αλλιώς δεν θα είχε αυτή την αντιστοιχία DNA με τον συγγενή αρσενικής γραμμής. Αν είχε εβραϊκή καταγωγή, αυτή η αντιστοιχία δεν θα υπήρχε».

Η ψυχολογική κατάσταση του Χίτλερ συζητείται επίσης έντονα, με ορισμένους ιστορικούς να πιστεύουν ότι ήταν επιρρεπής σε ψυχικές ασθένειες.

Έτσι, η ομάδα έστειλε τα αποτελέσματα του DNA του Χίτλερ σε μια κορυφαία παγκοσμίως ομάδα στο Πανεπιστήμιο του Άαρχους στη Δανία για να αξιολογήσει τη γενετική του προδιάθεση για ψυχιατρικές και νευροαναπτυξιακές παθήσεις.

Οι εξετάσεις αποκάλυψαν ότι είχε υψηλότερες από τον μέσο όρο πιθανότητες να έχει ΔΕΠΥ και ανήκε στο 1% των ανθρώπων, που κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν αυτισμό, διπολική διαταραχή και σχιζοφρένεια, παθήσεις, που είναι κληρονομικές.

Μάλιστα, η δεύτερη ξαδέρφη του Χίτλερ, η Αλοΐσια Φάιτ, πέρασε χρόνια έγκλειστη σε ψυχιατρική κλινική στη Βιέννη. Οι παραισθήσεις και η παραληρητική της συμπεριφορά συχνά σήμαιναν ότι ήταν δεμένη σε ένα κρεβάτι.

«Μπορείτε να δείτε εδώ την κατανομή της βαθμολογίας για τη σχιζοφρένεια στον πληθυσμό και μπορείτε να δείτε ότι ο Χίτλερ βρίσκεται στο τέλος της κατανομής», λέει η καθηγήτρια Ντίτε Ντεμοντίς, ψυχιατρική γενετίστρια στο Άαρχους.

Η ανάλυση έδειξε ότι είχε επίσης υψηλή γενετική προδιάθεση για αντικοινωνική συμπεριφορά, έναν παράγοντα στη διάγνωση του εάν ένα άτομο είναι ψυχοπαθές ή όχι.

Ο συγγραφέας και ψυχίατρος καθηγητής Μαίκλ Φίτζγκεραλντ λέει: «Νομίζω ότι έχουμε κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τον όρο «εγκληματική αυτιστική ψυχοπάθεια» για να περιγράψουμε τον Χίτλερ. Τονίζει: πρώτον, την εγκληματικότητά του, δεύτερον, τον αυτισμό του και τρίτον, την ψυχοπάθειά του».

«Είναι ένας πολύ περίπλοκος συνδυασμός. Ο Χίτλερ είναι ένας στο εκατομμύριο ή ίσως ένας στο δισεκατομμύριο».

Τέλος, η ομάδα ανέλυσε το DNA του Χίτλερ για σεξουαλικές ανωμαλίες. Ο δικτάτορας ήταν γνωστός για την άβολη φύση του, δεν ήθελε ποτέ να γδυθεί μπροστά σε κανέναν και δεν έδειξε κανένα σημάδι της υγιούς λίμπιντο, που είχαν άλλοι Ναζί ηγέτες.

Οι καταστροφικές προσωπικές σχέσεις του Χίτλερ

Η σκιά του θανάτου έπεσε πάνω στις σχέσεις του με τις γυναίκες. Ένας ιστορικός έχει εκτιμήσει ότι, από τις επτά γυναίκες που συνδέονταν ρομαντικά με τον Χίτλερ, τρεις αυτοκτόνησαν και τουλάχιστον τρεις ακόμη το προσπάθησαν.

Η πρώτη του προβληματική σχέση περιγράφηκε στα απομνημονεύματα «Ο νεαρός Χίτλερ, που γνώριζα» του φίλου του Άουγκουστ Κούμπιτσεκ, που εκδόθηκαν το 1953, ο οποίος περιέγραψε πώς ο Χίτλερ είχε ερωτευτεί μια κοπέλα, που ονομαζόταν Στέφανι, όταν ήταν έφηβος.

Ισχυρίστηκε ότι ο Χίτλερ φαντασιωνόταν την απαγωγή της Στέφανι, πριν πεθάνουν οι δυο τους σε μια μελοδραματική συμφωνία θανάτου.

«Είναι η πρώτη και τελευταία φορά, που τον άκουσα να μιλάει σοβαρά για αυτοκτονία», είπε ο Κούμπιτσεκ. «Θα έπεφτε στον ποταμό Δούναβη και θα έδινε ένα τέλος. Αλλά η Στεφανί θα έπρεπε να πεθάνει μαζί του. Επέμενε σε αυτό».

Το 1929, όταν ο Χίτλερ ήταν 40 ετών, είχε μια δυσλειτουργική σχέση με την ετεροθαλή ανιψιά του, Γκέλι Ράουμπαλ, η οποία, στα 21 της, είχε τα μισά του χρόνια.

Ζώντας σε ασφυκτική μυστικότητα στο διαμέρισμα του Ναζί ηγέτη στο Μόναχο, αυτοκτόνησε με το όπλο του το 1931. «Ο Χίτλερ ήταν σαφώς ερωτευμένος, εμμονικός με την ετεροθαλή ανιψιά του, Γκέλι Ράουμπαλ, με τρόπο, που δεν ήταν εμμονικός με καμία άλλη γυναίκα στη ζωή του πριν ή μετά», λέει ο Δρ Κέι. «Ένιωθε παγιδευμένη από την προσοχή του Χίτλερ. Ο Χίτλερ ήταν ελεγκτικός. Ο Χίτλερ ζήλευε».

Η μακροβιότερη και πιο διαρκής σχέση του Χίτλερ ήταν με την Εύα Μπράουν, η οποία προσπάθησε δύο φορές να αυτοκτονήσει κατά τη διάρκεια των 14 ετών, που ήταν μαζί του.

Σύμφωνα με τον οικονόμο τους, Χέρμπερτ Ντέρρινγκ, και τη σύζυγό του Άννα, η οποία ήταν η μαγείρισσα, το ζευγάρι δεν κοιμόταν ποτέ μαζί. «Η γυναίκα μου ήταν πάντα πολύ περίεργη, όπως κι εγώ… και συχνά έπλενε τα ρούχα του Χίτλερ», είπε ο Ντέρρινγκ, ο οποίος ήταν ο διαχειριστής στο Μπέργκχοφ του Χίτλερ μεταξύ 1936 και 1953.

«Και το πρώτο πράγμα, που έκανε πάντα, ήταν να ελέγχει αν είχε υπάρξει κάποια σεξουαλική δραστηριότητα, αλλά δεν υπήρχαν ποτέ στοιχεία».

«Η γυναίκα μου έλεγξε τα σεντόνια και δεν υπήρχαν σημάδια σεξουαλικής δραστηριότητας. Ποτέ.»

Η θέση των επιστημόνων

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η ασυνήθιστη σεξουαλική συμπεριφορά του Χίτλερ θα μπορούσε κάλλιστα να εξηγηθεί από το σύνδρομο Kάλμαν.

Ο καθηγητής Γιόρμα Τόπαρι, ειδικός στο Πανεπιστήμιο του Τούρκου στην Φινλανδία, λέει: «Το 10% των παιδιών με αυτό το είδος μετάλλαξης μπορεί να έχουν ένα μικρό πέος. Ένα πολύ πιο κοινό χαρακτηριστικό θα ήταν ότι οι όρχεις δεν κατεβαίνουν κανονικά στο όσχεο».

Ο καθηγητής Μπρετ Καχρ, του Ινστιτούτου Ιατρικής Ψυχολογίας Τάβιστοκ, συμφωνεί με την παραπάνω διατύπωση: «Όταν ήταν νεαρός στον στρατό και ήταν γυμνός μπροστά στους συναδέλφους του στρατιώτες, οι άλλοι άντρες τον κορόιδευαν και του έλεγαν, το πέος σου είναι μικρότερο από όλων των άλλων.Αυτό είναι ενδεχομένως πιο ψυχολογικά τραυματικό για ένα νεαρό αγόρι, έναν νεαρό άνδρα, από οτιδήποτε άλλο».

Ακόμα και τα ίδια τα ιατρικά αρχεία του Χίτλερ, γραμμένα από τον προσωπικό γιατρό του Φύρερ, Δρ. Tέοντορ Μορέλ, υποδηλώνουν ότι ο Χίτλερ είχε σύνδρομο Kάλμαν:

«Αυτή είναι μια καταχώρηση εδώ από το ημερολόγιο του », λέει ο Δρ. Κέι. «Είναι 24 Ιανουαρίου. Και μπορούμε να δούμε εδώ 25 χιλιοστόγραμμα τεστοστερόνης, που εγχύθηκαν. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι έκανε τακτικά ενέσεις τεστοστερόνης στον Χίτλερ. Δυστυχώς, ο Mορέλ δεν εξηγεί με σαφήνεια στις σημειώσεις του γιατί έδινε στον Χίτλερ τεστοστερόνη, αλλά σίγουρα τη λάμβανε σε αρκετά τακτική βάση».

Η μακρά λίστα παθήσεων του Χίτλερ μπορεί να εξηγήσει γιατί ήταν τόσο μυστικοπαθής σχετικά με την υγεία του. Πίστευε ότι η ευγονική, η επιλεκτική αναπαραγωγή του πληθυσμού, θα εξασφάλιζε την καθαρότητα της Άριας Φυλής.

Από τις πρώτες μέρες του ως δικτάτορας, ενέκρινε την αναγκαστική στείρωση ατόμων με ψυχικές και σωματικές αναπηρίες και το 1939 υπέγραψε διάταγμα, που ενέκρινε ένα κρατικά οργανωμένο πρόγραμμα ευθανασίας.

Ωστόσο, θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους στη δική του λίστα.

«Οι πολιτικές του Χίτλερ περιστρέφονται αποκλειστικά γύρω από την ευγονική», λέει ο καθηγητής Κινγκ. «Αν μπορούσε να εξετάσει το δικό του DNA [για να αποφασίσει] αν θα πήγαινε ή όχι στους θαλάμους αερίων, σχεδόν σίγουρα θα είχε στείλει τον εαυτό του».

