Μια ιδιαίτερη στιγμή είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ Αλ Σάρα, κατά την επίσκεψη του δεύτερου στον Λευκό Οίκο στις 10 Νοεμβρίου.

Ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να κάνει ένα αστείο στον Πρόεδρο της Συρίας για την οικογενειακή του κατάσταση, που προκάλεσε γέλιο.

Συγκεκριμένα, όλα άρχισαν όταν ο Τραμπ επέλεξε να δωρίσει στον Αλ Σάρα ένα άρωμα αξίας 249 δολαρίων. «Αυτό είναι ανδρικό άρωμα», του είπε καθώς ψέκασε λίγο στη γενειάδα του Αλ Σαράα, με τον Σύρο ηγέτη να δέχεται το ψέκασμα.

Στη συνέχεια, τον ρώτησε αστειευόμενος ο Τραμπ «Πόσες συζύγους (έχεις);» για να πάρει την απάντηση «Μία». Τότε, ο Τραμπ του απάντησε: «Με εσάς, ποτέ δεν ξέρω».

Αυτή ήταν η τρίτη συνάντηση μεταξύ των δύο Προέδρων και η πρώτη τους στην Ουάσινγκτον. Προηγουμένως, είχαν συναντηθεί τον Μάιο στο πλαίσιο του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και ξανά σε δείπνο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.

Ο Σύρος ηγέτης ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ πριν από σχεδόν ένα χρόνο. Έκτοτε, προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από το παρελθόν του ως τζιχαντιστής και έχει δηλώσει ότι εργάζεται για την ανοικοδόμηση και την ενοποίηση της Συρίας, ύστερα από 14 έτη εμφυλίου πολέμου στην χώρα.