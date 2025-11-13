Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει σήμερα (13/11) για το Μιλάνο, όπου και θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (14/11) την Αρμάνι για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Πριν την αναχώρηση των Πρωταθλητών Ελλάδας ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε δηλώσεις και μίλησε για τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, για τη συνέχεια της σεζόν, αλλά και για τη δύσκολη αυριανή αναμέτρηση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ματς στο Μιλάνο και τον Έβανς:

«Η ζωή συνεχίζεται, η δουλειά συνεχίζεται, ούτε είναι ο πρώτος ούτε ο τελευταίος τραυματισμός. Για τον Κίναν ήταν μία διαδικασία χρόνων να επανέλθει από τον προηγούμενο τραυματισμό και έπαθε έναν άλλον, παίζοντας. Είναι δύσκολο για εκείνον και για την ομάδα. Η ζωή είναι έτσι πάντα. Έχεις την επόμενη μέρα αγώνα και πρέπει να συνεχίζεις. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί παντού, να βελτιωνόμαστε μέσα στη χρονιά. Το Μιλάνο είναι καλή ομάδα, όπως όλες οι ομάδες στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι πάντα δυσκολευόμαστε στο Μιλάνο. Αν παίξουμε με λιγότερο physicality θα έχουμε θέμα».

Για τη συνέχεια και το ενδεχόμενο μεταγραφής:

«Θέλει εκπαίδευση με τα χρόνια. Πάντα πρέπει να βλέπεις και τη θετική πλευρά. Έχουν πεθάνει παίκτες που είχα. Βλέπεις ότι είναι ένας σοβαρός τραυματισμός για τον Κίναν. Συναισθηματικά μας σκότωσε, αλλά συνεχίζουμε. Θα κάνει την εγχείρηση του και την θεραπεία του. Ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να ψάξει λύσεις στα γκαρντ. Υπάρχουν καλύτερα πράγματα από αυτό, υπάρχουν όμως και πολύ χειρότερα».