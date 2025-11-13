Η αγωνιστική κρίση του Άρη φέρνει στο επίκεντρο επιμέρους λεπτομέρειες της πορείας του στο φετινό πρωτάθλημα… Και όλα,στο τέλος της ημέρας, καταλήγουν στην επίθεση.

Ο Χιμένεθ, πάντως, έχει καταφέρει να «νοικοκυρέψει» την άμυνα, περιορίζοντας τις φάσεις που δέχεται η ομάδα σε σχέση με τα πρώτα ματς. Ωστόσο, στο δημιουργικό και επιθετικό κομμάτι, ο Άρης εξακολουθεί να μην βρίσκει ρυθμό. Ναι μεν υπάρχειμία σχετική συχνότητα στο σκοράρισμα, αλλά όχι και ποσότητα ή ευκολία με την οποία οι Θεσσαλονικείς… κουνούν τα αντίπαλα δίχτυα. Και ο χρόνος πλέον πιέζει, καθώς οι βαθμοί είναι απαραίτητοι και δεν υπάρχουν περιθώρια για νέα απώλεια εδάφους.

Τι λένε τα… κομπιούτερς και οι αριθμοί

Τα στατιστικά δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας. Ο Άρης διαθέτει τη δεύτερη χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος, με μόλις 9 γκολ σε 10 αγώνες. Παράλληλα, είναι η δεύτερη λιγότερο αποτελεσματική ομάδα της λίγκας — πίσω από την ΑΕΚ — καθώς, παρότι παράγει περίπου 13,3 τελικές ανά παιχνίδι, τα xGoals μετά βίας αγγίζουν το 0,9.

Ο Μορόν εκτός ρυθμού και τα «άφαντα» εξτρέμ

Ο Λουίς Μορόν απέχει φέτος αρκετά από τα επίπεδα απόδοσης που είχε τις προηγούμενες σεζόν. Με μόλις 2 γκολ σε 10 συμμετοχές και 1,9 τελικές ανά αγώνα (όταν πέρυσι είχε 3,1), η παρουσία του στο γήπεδο δεν θυμίζει τον επιθετικό που κάποτε έκανε τη διαφορά.

Παράλληλα, τα εξτρέμ του Άρη δεν έχουν καταφέρει να δώσουν ουσιαστική βοήθεια. Οι Ντούντου και Δώνης έχουν συνεισφέρει συνολικά δύο τέρματα, ενώ οι μέσοι Μόντσου και Μισεουί προσθέτουν από ένα. Με τέτοια νούμερα, είναι αναπόφευκτο η ομάδα να δυσκολεύεται να σκοράρει.

Επιλογές που δεν βοηθούν

Ο Χιμένεθ έχει κάθε δικαίωμα να μιλάει για τους τραυματισμούς που τον δυσκόλεψαν αρκετά στα πλάνα του κατά διαστήματα. Την ίδια στιγμή όμως… ελέγχεται για επιλογές που δεν βοήθησαν επιθετικά τον Άρη. Αποκορύφωμα η σχεδόν μόνιμη χρήση του Γαλανόπουλου στο «10», δίνοντας πρεσάρισμα αλλά όχι δημιουργία ή σκοράρισμα που απαιτεί η θέση. Άλλη μία περίπτωση είναι αυτή του Σίστο στα αριστερά της επίθεσης.

Η ανάγκη για άμεση αλλαγή

Για να αλλάξει η συνολική εικόνα, ο Άρης πρέπει να βρει ξανά τρόπο να παράγει και να τελειώνει φάσεις. Η επιστροφή του Κάρλες Πέρεθ δίνει μια νέα επιλογή τόσο στη δημιουργία όσο και στην εκτέλεση, όμως απαιτείται συνολική βελτίωση ώστε να φτάσει η πάλα πιο ορθολογικά στο τελευταίο τρίτο και κατ’ επέκταση η ομάδα να παράγει πιο ποιοτικές ευκαιρίες.