Οι υπεύθυνοι του MLS προχώρησαν σε μια ιστορική αλλαγή, ανακοινώνοντας πως από το 2027 το πρωτάθλημα δεν θα ακολουθεί πλέον το σημερινό μοντέλο Φεβρουαρίου–Δεκεμβρίου, αλλά θα ευθυγραμμιστεί με το καλεντάρι της Ευρώπης.

Αυτό σημαίνει ότι, από τη μεθεπόμενη σεζόν, το πρωτάθλημα θα κάνει «σέντρα» πιθανότατα στα μέσα Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου. Η κανονική περίοδος θα ολοκληρώνεται τον Απρίλιο και τα playoffs θα διεξάγονται τον Μάιο.

Η σεζόν του 2026 θα παραμείνει ως έχει, ενώ στις αρχές του 2027 θα πραγματοποιηθεί μια μικρή «sprint season» τον Απρίλιο, λίγο πριν ξεκινήσει το νέο μοντέλο διεξαγωγής.

Παράλληλα, για να αντιμετωπιστούν οι δύσκολες καιρικές συνθήκες του αμερικανικού και καναδικού χειμώνα, το νέο πλάνο περιλαμβάνει χειμερινή διακοπή από τον Δεκέμβριο έως τον Φεβρουάριο.