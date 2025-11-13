Οι υπεύθυνοι του MLS προχώρησαν σε μια ιστορική αλλαγή, ανακοινώνοντας πως από το 2027 το πρωτάθλημα δεν θα ακολουθεί πλέον το σημερινό μοντέλο Φεβρουαρίου–Δεκεμβρίου, αλλά θα ευθυγραμμιστεί με το καλεντάρι της Ευρώπης.
Αυτό σημαίνει ότι, από τη μεθεπόμενη σεζόν, το πρωτάθλημα θα κάνει «σέντρα» πιθανότατα στα μέσα Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου. Η κανονική περίοδος θα ολοκληρώνεται τον Απρίλιο και τα playoffs θα διεξάγονται τον Μάιο.
Η σεζόν του 2026 θα παραμείνει ως έχει, ενώ στις αρχές του 2027 θα πραγματοποιηθεί μια μικρή «sprint season» τον Απρίλιο, λίγο πριν ξεκινήσει το νέο μοντέλο διεξαγωγής.
Παράλληλα, για να αντιμετωπιστούν οι δύσκολες καιρικές συνθήκες του αμερικανικού και καναδικού χειμώνα, το νέο πλάνο περιλαμβάνει χειμερινή διακοπή από τον Δεκέμβριο έως τον Φεβρουάριο.
A new calendar for a global league.
Beginning in 2027, Major League Soccer will adopt a summer-to-spring season format — a historic evolution in the league’s competition calendar.
Details: https://t.co/YOlzd4oGDB pic.twitter.com/JYzdkKX01o
— Major League Soccer (@MLS) November 13, 2025
