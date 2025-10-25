Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να γράφει Ιστορία, αυτή τη φορά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ πέτυχε δύο γκολ στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι με 3-1 επί της Νάσβιλ, οδηγώντας την ομάδα του σε ιδανικό ξεκίνημα στα play-offs του MLS.

Λίγο πριν τον αγώνα, ο Μέσι υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο με την Ίντερ Μαϊάμι και τιμήθηκε με το βραβείο Golden Boot, καθώς αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της κανονικής περιόδου. Με τα δύο γκολ του κόντρα στη Νάσβιλ, οκτώ φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας επιβεβαίωσε ότι, ακόμη και στα 38 του, παραμένει το απόλυτο σημείο αναφοράς στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ο κομισάριος του MLS, Ντον Γκάρμπερ, αποθέωσε τον Αργεντινό, δηλώνοντας:

«Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε πόσο θα άλλαζε τα πάντα ο Λίο. Έχει αναδιαμορφώσει την πορεία ολόκληρου του πρωταθλήματος. Και το γεγονός ότι θα τον έχουμε άλλα τρία χρόνια είναι πραγματικό δώρο».

Ο Μέσι, που το 2024 είχε αναδειχθεί MVP του πρωταθλήματος με 20 γκολ και 16 ασίστ, είναι έτοιμος να γράψει νέα ιστορία, διεκδικώντας τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μετά από μια σεζόν με 29 γκολ και 20 ασίστ σε 28 εμφανίσεις.

Παρά τις προσωπικές του διακρίσεις, ο απόλυτος στόχος παραμένει η κατάκτηση του MLS Cup, που του ξέφυγε την περασμένη σεζόν, όταν η ομάδα του Χαβιέρ Μασεράνο, στην οποία μετέχει ως συνιδιοκτήτης και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, αποκλείστηκε στα play-offs.

Στο ματς με τη Νάσβιλ, ο Μέσι άνοιξε το σκορ με εντυπωσιακή κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Λουίς Σουάρες, ενώ ο Ταδέο Αγιέντε διπλασίασε τα τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ίδιος ο Μέσι «σφράγισε» το αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις, πριν η Νάσβιλ μειώσει με τον Μουκτάρ.

Η Ίντερ Μαϊάμι προηγείται πλέον με 1-0 στη σειρά, η οποία συνεχίζεται την 1η Νοεμβρίου στο Νάσβιλ, με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά της περιφέρειας και –τελικά– στον μεγάλο τελικό του MLS Cup.