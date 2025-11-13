Η ετήσια έκθεση World’s Best Cities της Resonance Consultancy δημοσιεύτηκε και φέτος, παρουσιάζοντας τα αστικά κέντρα που ξεχωρίζουν για την ποιότητα ζωής, την ελκυστικότητά τους και τη δυναμική της οικονομίας τους.
Στη λίστα, που επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα «σε ποια πόλη θα ήθελα να ζήσω, να εργαστώ και να ταξιδέψω με ευχαρίστηση;», συγκαταλέγεται και η Αθήνα, η οποία καταλαμβάνει τη 74η θέση παγκοσμίως.
«Από πολιτιστικές πρωτεύουσες έως οικονομικές υπερδυνάμεις, η Έκθεσή μας World’s Best Cities 2026 αναδεικνύει τις 100 κορυφαίες αστικές δυνάμεις ανάμεσα σε περισσότερες από 270 πόλεις παγκοσμίως. Βασισμένη στη μοναδική προσέγγιση της Resonance Consultancy, που συνδυάζει ανάλυση βασισμένη σε δεδομένα με αντίληψη της πραγματικής εμπειρίας, αυτή η εμβληματική κατάταξη φωτίζει τις πιο επιδραστικές και οικονομικά ανερχόμενες πόλεις για να ζήσεις, να επισκεφθείς και να επενδύσεις» αναφέρεται στον ιστότοπο όπου παραρουσιάζεται η έκθεση.
Πρώτο στη λίστα το Λονδίνο. «Η μαγνητική έλξη του Λονδίνου συνεχίζει να προσελκύει ένα παγκόσμιο κοινό, από φοιτητές και επιχειρηματίες έως τουρίστες και κολοσσούς του επιχειρηματικού κόσμου. Η ισχυρή ανάκαμψη της πόλης μετά την πανδημία αντικατοπτρίζεται στις υψηλές δαπάνες των διεθνών ταξιδιωτών, οι οποίες το 2024 έφτασαν τα 22 δισεκατομμύρια δολάρια (από 17,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023) και εξασφάλισαν στο Λονδίνο την τρίτη υψηλότερη θέση παγκοσμίως, ξεπερνώντας προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη και το Ντουμπάι» αναφέρεται μεταξύ άλλων.
Αναλυτικά η λίστα με τις 100 καλύτερες πόλεις στον κόσμο
- Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
- Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
- Παρίσι, Γαλλία
- Τόκιο, Ιαπωνία
- Μαδρίτη, Ισπανία
- Σιγκαπούρη
- Ρώμη, Ιταλία
- Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
- Βερολίνο, Γερμανία
- Βαρκελώνη, Ισπανία
- Σίδνεϊ, Αυστραλία
- Λος Άντζελες, ΗΠΑ
- Σεούλ, Νότια Κορέα
- Άμστερνταμ, Ολλανδία
- Πεκίνο, Κίνα
- Σαγκάη, Κίνα
- Τορόντο, Καναδάς
- Σάο Πάολο, Βραζιλία
- Χονγκ Κονγκ, Κίνα
- Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
- Μελβούρνη, Αυστραλία
- Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη
- Οσάκα, Ιαπωνία
- Όσλο, Νορβηγία
- Στοκχόλμη, Σουηδία
- Μαϊάμι, ΗΠΑ
- Βιέννη, Αυστρία
- Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ
- Μπενγκαλούρου, Ινδία
- Πόλη του Μεξικού, Μεξικό
- Μόναχο, Γερμανία
- Δουβλίνο, Ιρλανδία
- Κοπεγχάγη, Δανία
- Ζυρίχη, Ελβετία
- Σικάγο, ΗΠΑ
- Μιλάνο, Ιταλία
- Λισαβόνα, Πορτογαλία
- Πράγα, Τσεχία
- Μπουένος Άιρες, Αργεντινή
- Μουμπάι, Ινδία
- Βανκούβερ, Καναδάς
- Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία
- Βαρσοβία, Πολωνία
- Αμβούργο, Γερμανία
- Σενζέν, Κίνα
- Μόντρεαλ, Καναδάς
- Βουδαπέστη, Ουγγαρία
- Βρυξέλλες, Βέλγιο
- Ριάντ, Σαουδική Αραβία
- Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία
- Μπογκοτά, Κολομβία
- Γκουανγκζού, Κίνα
- Τζακάρτα, Ινδονησία
- Δελχί, Ινδία
- Λας Βέγκας, ΗΠΑ
- Βοστώνη, ΗΠΑ
- Ουάσιγκτον, ΗΠΑ
- Χιούστον, ΗΠΑ
- Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία
- Σαν Χοσέ, ΗΠΑ
- Ελσίνκι, Φινλανδία
- Ορλάντο, ΗΠΑ
- Ταϊπέι, Ταϊβάν
- Φρανκφούρτη, Γερμανία
- Λίμα, Περού
- Ατλάντα, ΗΠΑ
- Σιάτλ, ΗΠΑ
- Περθ, Αυστραλία
- Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο
- Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική
- Κρακοβία, Πολωνία
- Βαλένθια, Ισπανία
- Οτάβα, Καναδάς
- Αθήνα, Ελλάδα
- Σαντιάγο, Χιλή
- Μεδεγίν, Κολομβία
- Κολωνία, Γερμανία
- Ντάλας, ΗΠΑ
- Μπρισμπέιν, Αυστραλία
- Χανγκζού, Κίνα
- Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ
- Χαϊντεραμπάντ, Ινδία
- Τσενγκντού, Κίνα
- Ντένβερ, ΗΠΑ
- Κάλγκαρι, Καναδάς
- Άμπου Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
- Όστιν, ΗΠΑ
- Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ
- Βαλτιμόρη, ΗΠΑ
- Στουτγκάρδη, Γερμανία
- Ρότερνταμ, Ολλανδία
- Λυών, Γαλλία
- Ρουρ, Γερμανία
- Μπουσάν, Νότια Κορέα
- Ντίσελντορφ, Γερμανία
- Μέκκα, Σαουδική Αραβία
- Πόρτο, Πορτογαλία
- Βουκουρέστι, Ρουμανία
- Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο
- Ντόχα, Κατάρ