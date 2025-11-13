Η ετήσια έκθεση World’s Best Cities της Resonance Consultancy δημοσιεύτηκε και φέτος, παρουσιάζοντας τα αστικά κέντρα που ξεχωρίζουν για την ποιότητα ζωής, την ελκυστικότητά τους και τη δυναμική της οικονομίας τους.

Στη λίστα, που επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα «σε ποια πόλη θα ήθελα να ζήσω, να εργαστώ και να ταξιδέψω με ευχαρίστηση;», συγκαταλέγεται και η Αθήνα, η οποία καταλαμβάνει τη 74η θέση παγκοσμίως.

«Από πολιτιστικές πρωτεύουσες έως οικονομικές υπερδυνάμεις, η Έκθεσή μας World’s Best Cities 2026 αναδεικνύει τις 100 κορυφαίες αστικές δυνάμεις ανάμεσα σε περισσότερες από 270 πόλεις παγκοσμίως. Βασισμένη στη μοναδική προσέγγιση της Resonance Consultancy, που συνδυάζει ανάλυση βασισμένη σε δεδομένα με αντίληψη της πραγματικής εμπειρίας, αυτή η εμβληματική κατάταξη φωτίζει τις πιο επιδραστικές και οικονομικά ανερχόμενες πόλεις για να ζήσεις, να επισκεφθείς και να επενδύσεις» αναφέρεται στον ιστότοπο όπου παραρουσιάζεται η έκθεση.

Πρώτο στη λίστα το Λονδίνο. «Η μαγνητική έλξη του Λονδίνου συνεχίζει να προσελκύει ένα παγκόσμιο κοινό, από φοιτητές και επιχειρηματίες έως τουρίστες και κολοσσούς του επιχειρηματικού κόσμου. Η ισχυρή ανάκαμψη της πόλης μετά την πανδημία αντικατοπτρίζεται στις υψηλές δαπάνες των διεθνών ταξιδιωτών, οι οποίες το 2024 έφτασαν τα 22 δισεκατομμύρια δολάρια (από 17,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023) και εξασφάλισαν στο Λονδίνο την τρίτη υψηλότερη θέση παγκοσμίως, ξεπερνώντας προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη και το Ντουμπάι» αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η λίστα με τις 100 καλύτερες πόλεις στον κόσμο