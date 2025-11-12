Ένα νέο σοκαριστικό podcast του BBC, με τίτλο «Assume Nothing: Creation of a Teenage Satanist», φέρνει στο φως την άνοδο μιας επικίνδυνης διαδικτυακής ομάδας με την ονομασία 764, η οποία «ψαρεύει» ευάλωτους εφήβους από όλο τον κόσμο. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι τα μέλη της ομάδας προσεγγίζουν θύματα μέσω chatrooms και τους ασκούν ψυχολογική και συναισθηματική πίεση για να υποκύψουν σε αυτοκαταστροφικές ή εξευτελιστικές πράξεις.

Η ομάδα 764 δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας από έναν 15χρονο από το Τέξας, τον Μπράντλεϊ Κάντενχαντ. Σύμφωνα με τις Αρχές των ΗΠΑ, η δράση της βασίζεται στη συνεργασία πολλών μελών, που ενθαρρύνουν αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές και εκμεταλλεύονται την αίσθηση «αποδοχής» που προσφέρουν στις νεαρές κοπέλες, πριν τελικά τις παγιδεύσουν. Η ομάδα έχει συνδεθεί με περιστατικά αυτοκτονιών και δύο φόνους και έχει χαρακτηριστεί από τη Βρετανική Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος ως μία από τις πιο σοβαρές διαδικτυακές απειλές.

Η δράση της ομάδας συνδυάζει στοιχεία παιδικής εκμετάλλευσης, εκβιασμού, βίας, αλλά και νεοναζιστικά και σατανιστικά χαρακτηριστικά. Τα μέλη επικοινωνούν μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών, όπως Telegram, Discord και Wire, και στοχοποιούν τα θύματα ακόμα και σε mainstream κοινωνικά δίκτυα.

Η δημοσιογράφος του BBC Τζο Πάλμερ, παρακολούθησε τη δίκη του 19χρονου Κάμερον Φίνιγκαν από το Χόρσαμ, που καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκισης για προτροπή σε αυτοκτονία, κατοχή εγχειριδίου τρομοκρατίας και παιδικού πορνογραφικού υλικού. Ο Φίνιγκαν παραδέχθηκε ότι ενθάρρυνε μία νεαρή κοπέλα να αφαιρέσει τη ζωή της, ενώ είχε στην κατοχή του οδηγίες για επιθέσεις με όπλα και μαχαίρια.

Οι οικογένειες των θυμάτων περιγράφουν τον εφιάλτη που έζησαν τα παιδιά τους. Η μητέρα ενός κοριτσιού, που στο podcast αναφέρεται ως Κριστίνα, περιγράφει πώς η κόρη της παγιδεύτηκε από την ομάδα, έπαψε να κοιμάται και να τρώει, ενώ τελικά υπέκυψε σε αυτοκαταστροφικές εντολές. «Ως μητέρα ένιωθα μόνη, φοβισμένη, ανήμπορη» είπε.

Παράλληλα, η μητέρα ενός εκ των δραστών, που στο podcast αναφέρεται ως Σάρα, αναγνωρίζει ότι η βία συχνά προέρχεται από τραυματικές εμπειρίες παιδικής ηλικίας. Ο γιος της, Κάμερον Φίνιγκαν, υιοθετήθηκε σε μικρή ηλικία, είχε υποστεί παραμέληση, διαγνώστηκε με ΔΕΠΥ και κατάθλιψη, και απομακρύνθηκε από το σχολείο κατά τη διάρκεια του lockdown. «Δεν είχαμε ιδέα τι συνέβαινε πίσω από την οθόνη», δηλώνει η Σάρα, περιγράφοντας το σοκ της σύλληψής του.

Το διαδικτυακής βίας chatroom γνωστό ως δίκτυο «764», φαίνεται να είχε εξαπλώσει τη δράση του και στην Ελλάδα, με τις Αρχές να διενεργούν έρευνες. Μόλις τον περασμένο μήνα, κρίθηκε προφυλακιστέος ένας 21χρονος Ελληνοαμερικανός, κατηγορούμενος για συμμετοχή στην οργάνωση.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, που βασίζεται σε στοιχεία αμερικανικών διωκτικών αρχών, το δίκτυο δρα μέσω διαδικτύου με στόχο τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και τη διακίνηση παιδικής πορνογραφίας παγκοσμίως. Τα μέλη του προσεγγίζουν ανυποψίαστα ανήλικα θύματα και τα αναγκάζουν να μοιράζονται βίντεο με σκηνές βίας, αυτοτραυματισμούς και σεξουαλικές πράξεις.

Στην απολογία του, ο 21χρονος αρνήθηκε την εμπλοκή του στο δίκτυο, υποστηρίζοντας πως είχε μπει στην εφαρμογή από τον υπολογιστή του 18χρονου συνεργού του. Ωστόσο, εισαγγελέας και ανακριτής συμφώνησαν στην προφυλάκισή του.