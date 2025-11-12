Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις της σε περιοχές του Ντονέτσκ, με την πυκνή ομίχλη να βοηθά το Κρεμλίνο και να αφήνει εκτεθειμένη την άμυνα της Ουκρανίας.

Οι δυνάμεις της Ρωσίας προσπαθούν εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο να καταλάβουν την πόλη με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι η ομίχλη ευνοεί τις επιθέσεις κάνοντας λόγο για κατάσταση, που παραμένει δύσκολη.

Ο Στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι περίπου 300 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται μέσα στο υπό πολιορκία Ποκρόφσκ και ότι η Μόσχα ενέτεινε τις προσπάθειες να φέρει περισσότερους στρατιώτες μέσα στην πόλη τις τελευταίες ημέρες, εκμεταλλευόμενη ως κάλυμμα την πυκνή ομίχλη.

Ένα βίντεο, που έγινε viral, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δείχνει Ρώσους στρατιώτες να κινούνται ανοιχτά μέσα σε ομίχλη με πολιτικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Σύμφωνα με το BBC, που επαλήθευσε ότι το βίντεο τραβήχτηκε στα νότια προάστια της πόλης, οι εικόνες είναι από τον αυτοκινητόδρομο Σελίντοβε-Ποκρόφσκ.

Hundreds of Russian troops have pushed deeper into eastern Ukrainian cities ‘Mad Max-style’, video released by the Russians appears to show. Read more: https://t.co/vl99vvlRN5 pic.twitter.com/IY43cgTKrj — Sky News (@SkyNews) November 11, 2025

Εμπόδιο η περιορισμένη ορατότητα

Για αρκετές ημέρες, η ορατότητα ήταν τόσο περιορισμένη, που δεν ήταν δυνατή η εναέρια αναγνώριση, σύμφωνα με χειριστή drone της μονάδας «Σέρσνι Ντοβμπούσα» της 68ης Ταξιαρχίας, με το ψευδώνυμο «Χήνα».

«Γι’ αυτό», ανέφερε στο BBC, «οι Ρώσοι τόλμησαν να επιτεθούν ακόμη και με φάλαγγα οχημάτων, κάτι, που, υπό κανονικές συνθήκες, θα είχε εξουδετερωθεί αμέσως από τα ουκρανικά drones».

Ο χειριστής δήλωσε ότι η μονάδα του εντόπιζε και εξουδετέρωνε τακτικά μικρές ρωσικές ομάδες, που επιχειρούσαν να προωθηθούν πεζές ή με μοτοσυκλέτες. Συμμετείχαν επίσης στην απόκρουση της επίθεσης, που φαίνεται στο βίντεο, το οποίο φέρεται να τραβήχτηκε την Κυριακή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η φάλαγγα καταστράφηκε μερικώς, αλλά λόγω της ομίχλης, δεν υπάρχει εικόνα, που να επιβεβαιώνει την εξουδετέρωση ολόκληρης της ομάδας.

Σύμφωνα με χαρτογράφηση της ουκρανικής ομάδας παρακολούθησης “DeepState”, οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να πλησιάζουν στα περισσότερα σημεία της πόλης με κάποιους αναλυτές να θεωρούν πως η πτώση του Ποκρόφσκ είναι πλέον θέμα χρόνου.

Οι περισσότερες περιοχές της πόλης βρίσκονται πλέον σε «γκρίζα ζώνη», ούτε υπό πλήρη ουκρανικό, ούτε υπό ρωσικό έλεγχο: «Μπορεί να κρατάμε ένα κτίριο, αλλά ο εχθρός να βρίσκεται στο διπλανό», λέει ο Ουκρανός χειριστής drone, τονίζοντας ότι η Ρωσία προσπαθεί να τους παρακάμψει.

Οι ουκρανικές δυνάμεις απώθησαν ρωσικές μονάδες από τα χωριά Σουβόροβε και Ροντίνσκε, ώστε να μην περικυκλωθούν, ανοίγοντας μεγαλύτερο κενό μεταξύ των ρωσικών πλευρών.

Η στρατηγική της Μόσχας

«Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να κόψουν τις γραμμές ανεφοδιασμού των ουκρανικών στρατευμάτων μέσα στην πόλη. Επιτίθενται, όχι μόνο με drones και πυροβολικό, αλλά και στέλνοντας στρατιώτες στο έδαφος», ανέφερε ο Ουκρανός χειριστής drone.

Η τακτική αυτή, γνωστή ως «διείσδυση», έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική, σύμφωνα με τον Ουκρανό στρατιωτικό αναλυτή Κοσταντίν Μασόβετς.

📌 Russian Forces Expand Operational Control in Pokrovsk–Myrnohrad Sector 🔶 Updated data from field sources indicate further Russian advances within Pokrovsk (Krasnoarmiysk) and Myrnohrad (Dimitrov) sectors. Tactical adjustments and positional gains reflect a steady tightening… pic.twitter.com/5Ng84uJ8i8 — Henri José (Gloria Finis 🇫🇷 The opinion 🇩🇰) (@ThetruthDW) November 12, 2025

Ο ίδιος εξηγεί ότι οι Ρώσοι έχουν βάλει στο στόχαστρο ειδικά τους Ουκρανούς χειριστές FPV drones, ώστε να περιορίσουν την ικανότητά τους να εντοπίζουν μικρές ομάδες εχθρικών στρατιωτών.

Οι Ρώσοι στρατιώτες αρκετές φορές διεισδύουν μεταμφιεσμένοι σε ντόπιους ή ακόμη και σε Ουκρανούς στρατιωτικούς μέσα σε πόλεις, με σκοπό να προκαλέσουν σύγχυση στους αμυνόμενους πριν την κύρια επίθεση του ρωσικού στρατού, σύμφωνα με τον ίδιο.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο επιχειρεί επίσης να προωθηθεί σε άλλα μέτωπα – στο Κουπιάνσκ, στα βορειοανατολικά, και στην περιοχή της Ζαπορίζια, στα νότια.

Από την πλευρά της, η Κοινή Διοίκηση Δυνάμεων της Ουκρανίας διέψευσε τους ρωσικούς ισχυρισμούς για περικύκλωση του Κουπιάνσκ, αλλά παραδέχτηκε ότι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται στο νότιο τμήμα της πόλης και ότι η κατάσταση παραμένει δύσκολη.