Η Ρωσία δηλώνει ότι είναι έτοιμη για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων TASS, το οποίο επικαλείται τον αξιωματούχο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Αλεξέι Πολιτσούκ.

Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο από τις συνομιλίες που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη στις 23 Ιουλίου.

Όπως μετέδωσε το TASS, ο ρώσος αξιωματούχος ανέφερε ότι τούρκοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένως προτείνει την επανέναρξη των ειρηνευτικών επαφών ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία απορρίπτει τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι ευθύνεται για την έλλειψη προόδου στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Στη συνάντηση του Ιουλίου, η οποία διήρκεσε περίπου 40 λεπτά, η ουκρανική αντιπροσωπεία είχε προτείνει συνάντηση μεταξύ του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν τον Αύγουστο.

Τέλος, το Κρεμλίνο, ωστόσο, ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να συναντήσει τον ουκρανό πρόεδρο αλλά μόνο στη Μόσχα, όρος που απορρίφθηκε από το Κίεβο.