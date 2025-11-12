Εδώ και αρκετό καιρό, το όνομα του Ρούμπεν Ρέγες είχε… χαθεί από την επικαιρότητα του Άρη. Όχι επειδή έπαψε να έχει ρόλο, αλλά γιατί ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής… αποσύρθηκε στα παρασκήνια μετά το τέλος της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου και την άφιξη του Μανόλο Χιμένεθ. Είναι στην καθημερινότητα της ομάδας, είναι πάντα στα παιχνίδια της, αλλά όχι τόσο ηχηρά όσο το περασμένο καλοκαίρι.

Μέχρι που το αίτημα Χιμένεθ για μεταγραφές… τράβηξε την κουρτίνα και φέρνει ξανά τον Ρέγες σε πρώτο πλάνο, παράλληλα με την αγωνιστική κρίση που διανύει η ομάδα, ώστε να συμβάλλει στην αλλαγή των αρνητικών δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί από το ξεκίνημα της σεζόν.

Η ατζέντα δεν έχει μόνο προσθήκες

Ο Χιμένεθ έχει ήδη εντοπίσει τις θέσεις στις οποίες απαιτείται άμεση ενίσχυση. Στόπερ, αριστερό μπακ, «εξάρι» και αριστερός εξτρέμ. Οι ανάγκες είναι δεδομένες και ο Ρέγες έχει αναλάβει δράση, αξιοποιώντας το δίκτυο επαφών του κυρίως σε Ισπανία, Πορτογαλία και Βέλγιο. Οι προτεραιότητες είναι ξεκάθαρες: ποιοτικές λύσεις, αλλά εντός των οικονομικών ορίων του συλλόγου.

Προς το παρόν, πάντως, η αγορά παραμένει «περιορισμένη», καθώς οι περισσότερες ομάδες δεν έχουν προχωρήσει ακόμη στο απαραίτητο ξεσκαρτάρισμα ενόψει Ιανουαρίου.Αυτό προφανώς δεν αποτελεί δικαιολογία για τον Άρη που πρέπει να κινηθεί γρήγορα στις προσθήκες… και όχι μόνο. Ένα ακόμη δεδομένο που πρέπει να ληφθεί υπόψη αφορά το ήδη «φορτωμένο» ρόστερ, το οποίο αριθμεί 31 ποδοσφαιριστές. Υπερβολικά πολλούς για ομάδα χωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Έτσι, πριν από κάθε μεταγραφική προσθήκη, θα πρέπει να προηγηθούν αποχωρήσεις παικτών που δεν υπολογίζονται ή δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Ο Ρέγες και ο Χιμένεθ έχουν ήδη σχηματίσει εικόνα, με τη μόνη πιθανότητα ανατροπής να προκύπτει από σαφή βελτίωση των συγκεκριμένων παικτών στα έξι ματς που απομένουν έως τη διακοπή των Χριστουγέννων.