Η αμερικανική Γερουσία ενέκρινε τη Δευτέρα την παράταση του υπό εκτέλεση προϋπολογισμού (continuing resolution, CR), με στόχο να τερματιστεί η δημοσιονομική παράλυση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η απόφαση κατέστη δυνατή χάρη στην υποστήριξη ορισμένων δημοκρατικών γερουσιαστών και το νομοσχέδιο διαβιβάστηκε πλέον στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία αναμένεται να το ψηφίσει εντός της εβδομάδας.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 60 ψήφους υπέρ και 40 κατά, στη δεύτερη κατά σειρά ψηφοφορία.

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε ύστερα από συμβιβασμό μεταξύ του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ορισμένων μελών της αντιπολίτευσης, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε πολλούς Δημοκρατικούς.