Διακομματικό νομοσχέδιο που επεκτείνει από ένα σε πέντε έτη τη διάρκεια ισχύος της άρσης του εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία κατέθεσαν οι γερουσιαστές Κόρι Μπούκερ (Δημοκρατικός) και Τζέρι Μόραν (Ρεπουμπλικάνος) στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη σταθερότητα στη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κύπρου, χωρίς την ανάγκη ετήσιας ανανέωσης της εξαίρεσης από το εμπάργκο.

Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου. Αν και απαιτείται τελική έγκριση από την Ολομέλεια της Γερουσίας, μια θετική ψήφος στην Επιτροπή αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στη νομοθετική πορεία της ρύθμισης.

Σύνδεση με τη Βουλή των Αντιπροσώπων

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις εργασίες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου ο ομογενής βουλευτής Κρις Πάππας έχει εντάξει αντίστοιχη διάταξη στο State Department Reauthorization Act, το ετήσιο νομοσχέδιο που καθορίζει τις πολιτικές και προτεραιότητες της αμερικανικής διπλωματίας.

Ωστόσο, στη Γερουσία δεν υπάρχει αντίστοιχη εκδοχή του νομοσχεδίου. Αυτό σημαίνει ότι, για να προχωρήσει η άρση του εμπάργκο, η πρόταση θα πρέπει είτε να εγκριθεί αυτόνομα από τη Βουλή και τη Γερουσία είτε να ενσωματωθεί ως τροπολογία στο Νομοσχέδιο Εθνικής Άμυνας (NDAA), που καθορίζει τον ετήσιο αμυντικό προϋπολογισμό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εφόσον το νομοσχέδιο Μπούκερ-Μόραν λάβει την Τετάρτη το «πράσινο φως» από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων, και δεδομένου ότι η αντίστοιχη πρόταση έχει ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής μέσω του State Reauthorization Act, αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες να συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο του NDAA.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο Μπούκερ-Μόραν

Η πρόταση που κατατέθηκε στη Γερουσία τροποποιεί δύο βασικές νομοθεσίες που αναφέρονται στην ανάγκη ανανέωσης της άρσης του εμπάργκο προς την Κύπρο.

Συγκεκριμένα, αλλάζει το άρθρο 205 του Νόμου για την Εταιρική Σχέση στην Ασφάλεια και την Ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο (EastMed Act) του 2019, καθώς και το άρθρο 1250Α του Νόμου για τον Αμυντικό Προϋπολογισμό (NDAA) του 2020.

Και στις δύο περιπτώσεις, αντικαθίσταται η φράση «ένα δημοσιονομικό έτος» με «πέντε δημοσιονομικά έτη». Με αυτή την αλλαγή, η άρση του εμπάργκο δεν θα χρειάζεται ετήσια επανέγκριση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αλλά θα ισχύει για πέντε χρόνια πριν απαιτηθεί επανεξέταση.