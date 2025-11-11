Η κατάσταση στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας επιδεινώνεται, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να έχουν διασπάσει τις ουκρανικές άμυνες στην περιφέρεια της Ζαπορίζια και να προελαύνουν προς τη Χουλιαίπολη, ενώ ταυτόχρονα εντείνουν την πίεση στο Ποκρόβσκ, το οποίο αποκαλείται πλέον «πύλη προς το Ντόνετσκ».

Προέλαση προς τη Χουλιαίπολη

Σύμφωνα με αναφορές από το πεδίο, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει πρόοδο κοντά στον ποταμό Γιαντσούρ, προχωρώντας από τα βορειοανατολικά και απειλώντας τη Χουλιαίπολη με μερική περικύκλωση. Η ουκρανική ΜΚΟ DeepState δημοσίευσε βιντεοχάρτη που απεικονίζει την επέκταση των ρωσικών θέσεων στην περιοχή.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Ρώσοι έχουν καταλάβει δεκάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα, συμπεριλαμβανομένων των χωριών Σλάντκε, Νόβοε και Νοβονικολάγιεφκα, και έχουν φτάσει να μάχονται για το Ριβνοπόλ, μόλις 11 χιλιόμετρα από τη Χουλιαίπολη.

Αναλυτές περιγράφουν την κατάσταση ως «τοπική κατάρρευση των αμυντικών δυνάμεων», με τις ρωσικές μονάδες να προχωρούν 4-5 χιλιόμετρα κάθε λίγες ημέρες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι «η κατάσταση σε Ζαπορίζια και Ποκρόβσκ είναι δύσκολη», επικαλούμενος αναφορά του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, Ολεξάντρ Σίρσκι. Επίσης, ο Ουκρανός πρόεδρος ανήρτησε φωτογραφία του στην είσοδο της πόλης, μπροστά από τη μεγάλη διακοσμητική πινακίδα με την επιγραφή “Χερσώνα”, στέλνοντας μήνυμα παρουσίας και αντοχής.

Today, I’m in Kherson. It is already the third anniversary of the city’s liberation from the Russians – the occupiers fled, and we remember how the courage of our people made it happen, how Ukrainian flags returned to Kherson. I thank every one of our warriors who fought for… pic.twitter.com/NcaacfDeuh — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 11, 2025

Παράλληλα, δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εκφωνεί ομιλία για την τρίτη επέτειο της αποχώρησης των ρωσικών δυνάμεων από τη Χερσώνα το 2022, χρονιά που σηματοδότησε την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη

Ο εκπρόσωπος των Νοτίων Ουκρανικών Αμυντικών Δυνάμεων Βλαντισλάβ Βολόσιν, δήλωσε στην Ukrinform ότι οι μάχες κοντά στη Χουλιαίπολη συνεχίζονται με ιδιαίτερη σφοδρότητα.

«Η κατάσταση στον τομέα της Χουλιαίπολης είναι αρκετά δύσκολη, καθώς ο εχθρός προσπαθεί ενεργά να απωθήσει τις μονάδες μας προς το Ζελένι Χάι, το Βέσελε, το Ριβνοπόλια και το Γιαμπλούκοβε. Επιπλέον, συνεχίζονται σφοδρές μάχες κοντά στο χωριό Σολόντκε», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να δημιουργήσουν οχυρά στα χωριά Ουσπενίβκα, Ριβνοπόλια, Γιαμπλούκοβε και Σολόντκε, ωστόσο οι ουκρανικές μονάδες «ματαιώνουν τις προσπάθειές τους».

«Οι εχθροί δεν τα καταφέρνουν. Οι μονάδες εφόδου μας εμπλέκονται σε σφοδρές μάχες κοντά σε αυτούς τους οικισμούς», υπογράμμισε ο Βολόσιν.

Προέλαρη ρωσικών δυνάμεων στο Ποκρόβσκ

Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να έχουν εισχωρήσει στην πόλη Ποκρόβσκ, προκαλώντας ανησυχία στο Κίεβο.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από Ρώσους στρατιωτικούς μπλόγκερ δείχνει στρατιώτες πάνω σε μοτοσικλέτες και αυτοσχέδια οχήματα να κινούνται μέσα στην ομίχλη, σε σκηνές που χρήστες του Telegram παρομοίασαν με την ταινία Mad Max.

Το πρακτορείο Reuters επιβεβαίωσε ότι το βίντεο πράγματι έχει τραβηχτεί στο Ποκρόβσκ, συγκρίνοντας τοπία και πινακίδες με δορυφορικά δεδομένα, χωρίς ωστόσο να μπορεί να επαληθευθεί η ημερομηνία λήψης.

Η πύλη προς το Ντόνετσκ

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της «προώθησαν τις θέσεις τους βαθύτερα» σε Ποκρόβσκ και Κουπιάνσκ, υποστηρίζοντας ότι η κατάληψη του Ποκρόβσκ —που τα ρωσικά ΜΜΕ αποκαλούν «πύλη προς το Ντόνετσκ» θα της δώσει στρατηγικό πλεονέκτημα για περαιτέρω προέλαση προς Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ.

Η Ουκρανία από την πλευρά της διαψεύδει τους ισχυρισμούς περί πλήρους περικύκλωσης, υποστηρίζοντας ότι παραμένει εφικτός ο ανεφοδιασμός μέσω της Μίρνογραντ.

The front in the Zaporizhzhia direction is collapsing Russian forces have broken through Ukrainian defenses in eastern Zaporizhzhia Oblast and advanced toward Huliaipole, according to OSINT channels. The DeepState project reports that a breakthrough near the Yanchur River… pic.twitter.com/lzhVHB6pSc — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2025

Ανοιχτές πηγές χαρτογράφησης δείχνουν ότι η Ρωσία επιχειρεί μια κίνηση “λαβίδας”, ενώ το Κίεβο προσπαθεί να αντεπιτεθεί γύρω από το Ντομπροπίλια.

Ο Ουκρανός Στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι αποκάλυψε σε συνέντευξή του στη New York Post ότι «η Ρωσία έχει συγκεντρώσει περίπου 150.000 στρατιώτες» για την επιχείρηση κατάληψης του Ποκρόβσκ, με συμμετοχή μηχανοκίνητων μονάδων και ταξιαρχιών πεζοναυτών.

Επιχειρήσεις σε άλλα μέτωπα

Η Μόσχα ανακοίνωσε επίσης ότι έθεσε υπό πλήρη έλεγχο το ανατολικό τμήμα του Κουπιάνσκ, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, και ότι οι δυνάμεις της «προελαύνουν ενεργά βορειοδυτικά και ανατολικά του Ποκρόβσκ».

Σύμφωνα με ρωσικές πηγές, καταλήφθηκε και ο οικισμός Νοβουσπένιβσκε στη νοτιοανατολική Ζαπορίζια.