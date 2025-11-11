Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι, δήλωσε σε συνέντευξή του στη New York Post ότι η Ρωσία έχει συγκεντρώσει περίπου 150.000 στρατιώτες για την κατάληψη του Ποκρόβσκ, με μηχανοκίνητες μονάδες και ταξιαρχίες πεζοναυτών να συμμετέχουν στην επίθεση και πριν στεγνώσει το μελάνι από τη δημοσίευση ένα «σουρεαλιστικό» βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει ρωσικά απομεινάρια στρατευμάτων να προελαύνουν σαν φαντάσματα στους άδειους δρόμους της στρατηγικής πόλης που φαίνεται πως περιήλθε στη Μόσχα.

Πύλη προς το Ντονέτσκ

Το Ποκρόβσκ είναι η «πύλη προς το Ντόνετσκ» και η Μόσχα εντείνει την πίεση στην ανατολική Ουκρανία.

Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ δημοσίευσαν την Τρίτη ένα βίντεο που δείχνει ρωσικές δυνάμεις να εισέρχονται στο Ποκρόβσκ μέσα από έναν ομιχλώδη δρόμο

Το βίντεο δείχνει Ρώσους στρατιώτες πάνω σε μοτοσικλέτες και σε ένα ετερόκλητο πλήθος αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων, πολλά από τα οποία χωρίς πόρτες ή παράθυρα, να κινούνται σε δρόμο γεμάτο συντρίμμια, ενώ στρατιώτες παρακολουθούν από τα πλάγια.

Κάποιοι Ρώσοι φαίνονται να κάθονται στην οροφή ενός κατεστραμμένου οχήματος, ενώ ένα drone διακρίνεται δίπλα στον δρόμο.

Το πρακτορείο Reuters επιβεβαίωσε ότι το βίντεο έχει τραβηχτεί στο Ποκρόβσκ, συγκρίνοντας τη διάταξη του δρόμου, τις πινακίδες, τον πυλώνα κοινής ωφέλειας και τα δέντρα που εμφανίζονται στα πλάνα με αρχειακό και δορυφορικό υλικό της περιοχής.

Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να επαληθευθεί η ημερομηνία λήψης του βίντεο.

Το στρατηγικό πλεονέκτημα

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της προώθησαν τις θέσεις τους βαθύτερα στις ανατολικές ουκρανικές πόλεις Ποκρόβσκ και Κουπιάνσκ την Τρίτη, την ώρα που ο πόλεμος στο ανατολικό μέτωπο παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι η κατάληψη του Ποκρόβσκ, που τα ρωσικά ΜΜΕ αποκαλούν «πύλη προς το Ντόνετσκ», θα της δώσει στρατηγικό πλεονέκτημα για να κινηθεί βόρεια, προς τις δύο μεγαλύτερες πόλεις που εξακολουθούν να ελέγχονται από την Ουκρανία στην περιοχή του Ντόνετσκ, το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ.

Η Ρωσία απειλεί το Ποκρόβσκ εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, εφαρμόζοντας μια κίνηση “λαβίδας” με στόχο να περικυκλώσει την πόλη και να πλήξει τις ουκρανικές γραμμές ανεφοδιασμού, αποφεύγοντας, αυτή τη φορά, τις φονικές μετωπικές επιθέσεις που χρησιμοποίησε για την κατάληψη του Μπαχμούτ το 2023.

Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, περίπου 300 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται ήδη μέσα στην πόλη, ενώ η Μόσχα εντείνει τις τελευταίες ημέρες τις προσπάθειές της να στείλει ενισχύσεις, εκμεταλλευόμενη την πυκνή ομίχλη που καλύπτει την περιοχή.