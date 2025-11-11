Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι περίπου 300 Ρώσοι στρατιώτες έχουν εισέλθει στο υπό πολιορκία Ποκρόβσκ, ενώ η Μόσχα εντείνει τις τελευταίες ημέρες τις προσπάθειες να ενισχύσει τις δυνάμεις της στην πόλη, εκμεταλλευόμενη την πυκνή ομίχλη ως κάλυψη. Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι έχει καταλάβει πλήρως το ανατολικό τμήμα της ουκρανικής πόλης Κουπιάνσκ.

«Ο σκοπός τους παραμένει αναλλοίωτος να φθάσουν στα βόρεια όρια του Ποκρόβσκ και να επιχειρήσουν στη συνέχεια να περικυκλώσουν την πόλη», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook το 7ο Σώμα Αλεξιπτωτιστών της Ουκρανίας.

Οι σφοδρές μάχες γύρω από το Ποκρόβσκ συνεχίζονται εδώ και μήνες. Η πόλη, που υπήρξε κάποτε σημαντικός οδικός και σιδηροδρομικός κόμβος, έχει πλέον μετατραπεί σε ένα κατεστραμμένο πεδίο μάχης, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται αργά στην ανατολική Ουκρανία.

Επιθέσεις σε ρωσικές εγκαταστάσεις

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Σαράτοφ της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας εκρήξεις και μεγάλη πυρκαγιά γύρω από τις εγκαταστάσεις. Η επίθεση εντάσσεται στη στρατηγική του Κιέβου να πλήττει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στη ρωσική ενδοχώρα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στην εφαρμογή Telegram, επλήγησαν επίσης ο «Θαλάσσιος Τερματικός Σταθμός Πετρελαίου» στην υπό ρωσική κατοχή Κριμαία και μια αποθήκη στο κατεχόμενο Ντονέτσκ.

Ανακοινώσεις από τη ρωσική πλευρά

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έχουν καταλάβει πλήρως το ανατολικό τμήμα της πόλης Κουπιάνσκ στην περιφέρεια του Χαρκόβου και προωθούνται εντός του Ποκρόφσκ στην περιφέρεια Ντονέτσκ. Επιπλέον, ανέφερε ότι τα ρωσικά στρατεύματα πήραν τον έλεγχο του οικισμού Νοβουσπενίφσκε στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ζαπορίζια.

Τέλος, το πρακτορείο Reuters επισημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες που αφορούν το πεδίο των μαχών.