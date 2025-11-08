Οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να βρίσκονται στα πρόθυρα της τελικής κατάληψης της πόλης Ποκρόβσκ στην ανατολική Ουκρανία μιας συμβολικής νίκης που ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιδιώκει εδώ και 21 μήνες, με ολοένα και βαρύτερο κόστος.

Οι μάχες μέσα στην πόλη έχουν ενταθεί δραματικά τις τελευταίες ημέρες, αφότου ρωσικά στρατεύματα κατόρθωσαν να διεισδύσουν στα όρια του αστικού ιστού. Το Κίεβο, ωστόσο, διαψεύδει τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν περικυκλωθεί, υποστηρίζοντας ότι «ενεργές επιχειρήσεις για την ανάσχεση της ρωσικής προέλασης συνεχίζονται».

Αλλά για τους Ουκρανούς στρατιώτες που πολεμούν μέσα στα ερείπια, η πραγματικότητα είναι ολοένα πιο ζοφερή.

«Η κατάσταση είναι δύσκολη, με κάθε είδους μάχες σε εξέλιξη, ανταλλαγή πυροβολισμών σε αστικές περιοχές και βομβαρδισμούς με κάθε είδους όπλα», δήλωσε στο CNN ένας διοικητής τάγματος, ζητώντας ανωνυμία για λόγους ασφαλείας.

«Είμαστε σχεδόν περικυκλωμένοι, αλλά το έχουμε συνηθίσει», πρόσθεσε.

Ένας άλλος Ουκρανός στρατιώτης από τη μονάδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών Peaky Blinders περιέγραψε έναν αντίπαλο που προελαύνει με συντριπτική αριθμητική υπεροχή.

«Η ένταση των κινήσεών τους είναι τόσο μεγάλη που οι Ουκρανοί χειριστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών απλά δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τον ρυθμό. Οι Ρώσοι συχνά κινούνται σε ομάδες των τριών, υπολογίζοντας στο γεγονός ότι δύο θα καταστραφούν, αλλά ένα θα φτάσει στην πόλη και θα αποκτήσει προγεφύρωμα εκεί. Περίπου εκατό τέτοιες ομάδες μπορούν να περάσουν μέσα σε μια μέρα», δήλωσε.

Μια μάχη με συμβολισμό, όχι στρατηγική αξία

Αναλυτές σημειώνουν ότι η μάχη για το Ποκρόφσκ έχει πάψει να είναι στρατιωτικά κρίσιμη έχει μετατραπεί σε σύμβολο.

«Από την οπτική γωνία του πεδίου της μάχης, δεν βγάζει νόημα», εξηγεί ο Τζορτζ Μπάρος, επικεφαλής των ομάδων Ρωσίας και Γεωχωρικής Νοημοσύνης στο Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW).

Το Ποκρόβσκ υπήρξε για χρόνια σημαντικός κόμβος οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων, συνδέοντας το Ντόνετσκ και την Κοστιαντίνιβκα με το Ντνίπρο και τη Ζαπορίζια. Όμως, οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί έχουν καταστρέψει τη λειτουργία του ως κέντρο ανεφοδιασμού.

«Από αυτό το σημείο και μετά, στην πραγματικότητα δεν κάνει τίποτα επιχειρησιακά για τους Ρώσους, επειδή έχουν ήδη επιτύχει το κύριο αποτέλεσμα που χρειάζονταν πριν από λίγο καιρό», πρόσθεσε ο Μπάρος.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πρόσφατα ότι η Ρωσία έχει συγκεντρώσει περίπου 170.000 στρατιώτες στην περιοχή για να ενισχύσει την επίθεση στο Ποκρόβσκ.

Η πόλη, που πριν από τον πόλεμο αριθμούσε 60.000 κατοίκους, έχει σχεδόν ερημώσει, περίπου 1.200 πολίτες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Οι εκκενώσεις έχουν καταστεί «προς το παρόν αδύνατες», σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε βίντεο που, όπως ισχυρίζεται, δείχνει πολίτες να μεταφέρονται προς τη ρωσική πλευρά.

«Στρατηγικά, από πολιτική και ενημερωτική άποψη, το Ποκρόβσκ είναι πολύ σημαντικό, επειδή ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει καταβάλει πολλές φορές προσπάθειες για να κάνει δημόσιες εθνικές και διεθνείς δηλώσεις σχετικά με την κατάσχεση», σημειώνει ο Μπάρος.

«Διεξάγει μια στρατηγική ενημερωτική εκστρατεία που επιδιώκει να παρουσιάσει τη στρατιωτική νίκη της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης ως αναπόφευκτη.»

Η Μόσχα στοχεύει στην πλήρη κατάληψη των περιφερειών Ντόνετσκ και Λουχάνσκ, καθώς και της Χερσώνας και της Ζαπορίζια. Η πτώση του Ποκρόβσκ θα της επέτρεπε να μεταφέρει τις δυνάμεις της βορειότερα, προς τη βιομηχανική ζώνη που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ουκρανικής άμυνας.

Ένας στρατιώτης της 129ης Ταξιαρχίας που μάχεται κοντά στην Κοστιαντίνιβκα περιγράφει μια δύσκολη κατάσταση: «Μόλις οι Ρώσοι αντιμετωπίσουν το Ποκρόβσκ και τη Μίρνοχραντ, η πίεση στην Κοστιαντίνιβκα θα αυξηθεί και θα κινηθούν προς την Ντρούζκιβκα», είπε, προσθέτοντας ότι το τάγμα του «δεν έχει τον απαραίτητο αριθμό στρατιωτών και τα τεθωρακισμένα είναι ελλιπή».

Η μεγαλύτερη ανησυχία, σημειώνει, είναι ότι η ουκρανική ηγεσία θα επιμείνει να κρατήσει την πόλη «όσο το δυνατόν περισσότερο» για λόγους συμβολισμού.

«Δεν έχει δοθεί εντολή για υποχώρηση, αν και όλοι ήδη καταλαβαίνουν ότι η πτώση του Ποκρόβσκ είναι αναπόφευκτη. Το Ποκρόφσκ κρατήθηκε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά οι δυνάμεις ήταν εξαντλημένες και οι ενισχύσεις δεν στάλθηκαν εγκαίρως», δήλωσε.

Η καθυστέρηση, προειδοποιεί, θα μπορούσε να αποβεί μοιραία:«Θα πρέπει να ξεπεράσουμε το εμπόδιο και σίγουρα καταλαβαίνετε το υψηλό επίπεδο απωλειών που θα συνεπάγεται μια τέτοια έξοδος από την περικύκλωση.»

Με πληροφορίες από CNN