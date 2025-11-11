Το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, έφτασε στη Λατινική Αμερική, μεταφέροντας χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες πιο κοντά στα σύνορα της Βενεζουέλας.

Η ανάπτυξη αυτή εντείνει τους φόβους για νέα κλιμάκωση της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ, που έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 75 ατόμων σε επιθέσεις κατά ταχυπλόων και ημιυποβρυχίων.

Σύμφωνα με την Washington Post, o Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν πλήγματα σε χερσαίους στόχους, αν και τις τελευταίες ημέρες αρνήθηκε ότι εξετάζει επικείμενη στρατιωτική επέμβαση εντός της Βενεζουέλας.

Εάν η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσιζε να προχωρήσει σε χερσαίες επιθέσεις, οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να στοχεύσουν στρατιωτικές βάσεις, εργαστήρια επεξεργασίας κοκαΐνης, παράνομους αεροδιαδρόμους ή στρατόπεδα ανταρτών, σύμφωνα με πρώην Αμερικανούς και Βενεζουελάνους αξιωματούχους, καθώς και περιφερειακούς στρατιωτικούς αναλυτές.

Παραμένει ωστόσο αβέβαιο ποιο θα ήταν το πραγματικό αποτέλεσμα μιας τέτοιας στρατιωτικής επιχείρησης.

Πιθανοί στόχοι των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Αν και ο Τραμπ έχει υπονοήσει ότι μπορεί να προχωρήσει σε χερσαία πλήγματα εναντίον διακινητών ναρκωτικών, δεν είναι σαφές αν θα περιοριστεί σε σημεία διακίνησης ή θα στοχεύσει απευθείας την κυβέρνηση Μαδούρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κατηγορήσει τον Νικολάς Μαδούρο και κορυφαίους αξιωματούχους της χώρας για συμμετοχή στην οργάνωση «Cartel de los Soles», που φέρεται να διακινεί ναρκωτικά προς τις ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον έχει χαρακτηρίσει την οργάνωση αυτή ως τρομοκρατικό δίκτυο, εξέλιξη που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση για στοχοποίηση της κυβέρνησης Μαδούρο.

Σύμφωνα με τον συνταξιούχο ναύαρχο Τζέιμς Σταυρίδη, πρώην υπεύθυνο επιχειρήσεων στην περιοχή, οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας έχουν «ατροφήσει», αλλά διατηρούν αρκετή ισχύ ώστε να καταστήσουν απίθανη μια μεγάλη χερσαία εισβολή.

«Θα πρέπει να αναμένουμε πλήγματα ακριβείας κατά εγκαταστάσεων ναρκωτικών και στρατιωτικών δυνάμεων και, αν αυτό δεν αποδώσει, εναντίον της ηγεσίας», σημειώνει ο Σταυρίδης. «Ο στόχος είναι να πειστεί ο Μαδούρο ότι οι μέρες του είναι μετρημένες».

Ως πρώτο βήμα, ο Σταυρίδης θεωρεί πιθανές επιθέσεις σε αεροδρόμια και λιμάνια που θεωρούνται κόμβοι διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και σε σημεία κοντά στα σύνορα με την Κολομβία. Παράλληλα, το Πεντάγωνο θα μπορούσε να πλήξει τις αεράμυνες της Βενεζουέλας για την ασφάλεια των αμερικανικών αεροσκαφών.

Αντίποινα και σενάρια αντίδρασης

Ο στρατός της Βενεζουέλας παραμένει καλά εξοπλισμένος, διαθέτοντας ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα S-300VM, αν και αυτά θεωρούνται μερικώς επιχειρησιακά. Η χώρα διαθέτει περίπου 109.000 ενεργό στρατιωτικό προσωπικό, αν και ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται πως είναι μικρότερος.

«Δεν λέω ότι δεν θα υπάρξει καμία αντίσταση», δηλώνει πρώην αξιωματούχος, «αλλά δεν θα πρόκειται για επίθεση εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων».

Ένας από τους ισχυρότερους ένοπλους οργανισμούς διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα είναι ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός (ELN), μια αριστερή αντάρτικη οργάνωση της Κολομβίας. Σύμφωνα με το International Crisis Group, η κυβέρνηση Μαδούρο έχει προσφέρει καταφύγιο στο ELN και σε ομάδες των FARC, επιτρέποντάς τους να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο κολομβιανός στρατός εκτιμά ότι μεγάλο μέρος της κοκαΐνης που φεύγει από τη χώρα επεξεργάζεται σε εργαστήρια εντός της Βενεζουέλας. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι το ELN έχει αρχίσει να αποσύρει δυνάμεις στην Κολομβία ενόψει πιθανών αμερικανικών πληγμάτων.

Ποιος είναι ο τελικός στόχος του Τραμπ

Ακόμη κι αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε πλήγματα εντός της Βενεζουέλας, παραμένει αμφίβολο αν αυτό θα επηρεάσει ουσιαστικά το εμπόριο ναρκωτικών, σύμφωνα με νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ένας απόστρατος στρατηγός σχολίασε ότι το μεγαλύτερο μέρος της κοκαΐνης που διακινείται μέσω Βενεζουέλας προέρχεται από την Κολομβία και κατευθύνεται κυρίως προς την Ευρώπη και την Καραϊβική. «Η ιδέα ότι σταματάς τη ροή των ναρκωτικών βομβαρδίζοντας τη Βενεζουέλα είναι απλώς ανοησία», είπε χαρακτηριστικά.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή “60 Minutes”, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως οι ΗΠΑ θα πάνε σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα, αλλά προειδοποίησε πως «οι μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες».

Σύμφωνα με ενημέρωση προς μέλη του Κογκρέσου, η κυβέρνηση δεν προετοιμάζει άμεση επίθεση και δεν διαθέτει επαρκές νομικό υπόβαθρο για κάτι τέτοιο. Ένας αξιωματούχος εκτίμησε ότι ο Τραμπ ενδέχεται να διατάξει πλήγματα περιορισμένης διάρκειας, όπως είχε πράξει και στην Υεμένη, πριν κηρύξει ξαφνικά τη «νίκη» και αποχωρήσει.