Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, εισήλθε στη ζώνη ευθύνης του μεικτού διοικητηρίου που εποπτεύει τη Νότια και Κεντρική Αμερική, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί σημαντική ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ για επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό.

«Η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου Gerald R. Ford, με επικεφαλής το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald R. Ford (CVN 78), εισήλθε στην περιοχή επιχειρήσεων του Southcom, της διοίκησης των ΗΠΑ για τη Λατινική Αμερική, στις 11 Νοεμβρίου», ανέφερε η Southcom στην ανακοίνωσή της.

Η ανάπτυξη της ομάδας κρούσης αποσκοπεί στην «υποστήριξη της εντολής του προέδρου για την εξάρθρωση διακρατικών εγκληματικών οργανώσεων και την καταπολέμηση της ναρκοτρομοκρατίας για την υπεράσπιση της πατρίδας», πρόσθεσε η διοίκηση.

Το USS Gerald R. Ford μεταφέρει τέσσερις μοίρες μαχητικών αεροσκαφών F/A-18E Super Hornet και συνοδεύεται από τρία αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, σύμφωνα με το Πεντάγωνο. Το αεροπλανοφόρο απέπλευσε από τη ναυτική βάση Ρότα της Ισπανίας με προορισμό την Καραϊβική, σε απόσταση μερικών εκατοντάδων χιλιομέτρων από τα παράλια της Βενεζουέλας.

Εντάσεις με τη Βενεζουέλα

Από τον Αύγουστο, η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει στην περιοχή ισχυρές ναυτικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων έξι πολεμικά πλοία, επισήμως για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ. Σε είκοσι αεροπορικά πλήγματα εναντίον πλεούμενων που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, μετέφεραν ναρκωτικά, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 76 άνθρωποι.

Λίγο πριν την ανακοίνωση του Πενταγώνου για το Gerald R. Ford, ο στρατός της Βενεζουέλας γνωστοποίησε τη «μαζική» ανάπτυξή του σε όλη τη χώρα, ως απάντηση στον «ιμπεριαλισμό» των ΗΠΑ. Το Καράκας θεωρεί την επιχείρηση αυτή πρόσχημα, υποστηρίζοντας ότι ο πραγματικός στόχος είναι η ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και ο έλεγχος των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Ο Μαδούρο, ο οποίος έχει επανειλημμένα ζητήσει την έναρξη διαλόγου, δηλώνει παράλληλα έτοιμος να αμυνθεί και οργανώνει συνεχώς στρατιωτικές ασκήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, οι συχνές ανακοινώσεις της κυβέρνησης που προβάλλονται από τα μέσα ενημέρωσης δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι πραγματοποιούνται πράγματι γυμνάσια.