Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε σήμερα τη γραμμή του πυρός στη Χερσώνα, πόλη που βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα από τις ρωσικές θέσεις στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνείπερου και παραμένει υπό συνεχή βομβαρδισμό και επιθέσεις από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανήρτησε φωτογραφία του στην είσοδο της πόλης, μπροστά από τη μεγάλη διακοσμητική πινακίδα με την επιγραφή “Χερσώνα”, στέλνοντας μήνυμα παρουσίας και αντοχής.

Παράλληλα, δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εκφωνεί ομιλία για την τρίτη επέτειο της αποχώρησης των ρωσικών δυνάμεων από τη Χερσώνα το 2022, χρονιά που σηματοδότησε την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Ετοιμάζουμε αποφάσεις που θα πρέπει να ενισχύσουν τη Χερσώνα», δήλωσε ο Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας τη σημασία της άμυνας της πόλης απέναντι στις συνεχιζόμενες επιθέσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι θα έχει σήμερα συναντήσεις με τοπικούς αξιωματούχους και στρατιωτικούς, προκειμένου να συζητηθούν τα μέτρα ενίσχυσης της άμυνας απέναντι στην αυξανόμενη απειλή ρωσικών επιθέσεων με μικρά drones.

Εξελίξεις στη Ζαπορίζια

Την ίδια ώρα, η προσωρινή κατάπαυση του πυρός κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια έληξε, καθώς αποκαταστάθηκαν και οι δύο γραμμές ενεργειακού εφοδιασμού. Την πληροφορία μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο την εκπρόσωπο του σταθμού, Γεβγκελίνα Γιασίνα.