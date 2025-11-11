Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν έχει «παραστρατήσει», σχολιάζοντας τις πρόσφατες τοποθετήσεις της συμμάχου του από την πρώτη στιγμή, γνωστής μορφής της αμερικανικής ριζοσπαστικής δεξιάς, η οποία τον κάλεσε να επικεντρωθεί περισσότερο στην εσωτερική πολιτική.

«Δεν ξέρω τι έχει πάθει η Μάρτζορι, είναι καλή γυναίκα. Νομίζω πως έχει παραστρατήσει», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση στο Οβάλ Γραφείο σχετικά με ανάρτηση της βουλεύτριας της Τζόρτζια στο X.

Η κ. Τέιλορ Γκριν είχε δηλώσει ότι θα ήθελε να βλέπει «ασταμάτητες συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την εσωτερική πολιτική, όχι για την εξωτερική πολιτική με ξένους ηγέτες», με αφορμή την επίσκεψη του μεταβατικού σύρου προέδρου Άχμαντ αλ Σάρα.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα η πολιτικός έχει εντείνει τις δηλώσεις της, ζητώντας από το ρεπουμπλικανικό κόμμα να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην αγοραστική δύναμη της μεσαίας τάξης στις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι βλέπει την προεδρία από «διεθνή, όχι τοπική» σκοπιά, κατηγορώντας τη σύμμαχό του πως «σερβίρει σούπα» στην «άλλη πλευρά», δηλαδή στους δημοκρατικούς. «Είναι εύκολο να πεις ‘ω, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε για τον κόσμο’, όμως ο κόσμος είναι ο μεγαλύτερος πελάτης μας», πρόσθεσε, εκφράζοντας την «κατάπληξή» του για τις επικρίσεις της.

Εσωκομματικές διαφωνίες

Το ρεπουμπλικανικό κόμμα υπέστη πρόσφατα σημαντικές ήττες σε τοπικές εκλογές, τις οποίες αναλυτές αποδίδουν στη δυσαρέσκεια των πολιτών για την ακρίβεια. Η καταπολέμηση του πληθωρισμού ήταν μία από τις βασικές προεκλογικές υποσχέσεις του Τραμπ, που τον οδήγησαν στη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο.

Αντιπρόσωπος της πιο ριζοσπαστικής πτέρυγας των ρεπουμπλικάνων, γνωστή για τις ακραίες θέσεις και τη στήριξή της σε συνωμοσιολογικές θεωρίες, η κ. Τέιλορ Γκριν φαίνεται το τελευταίο διάστημα να αποστασιοποιείται από τον πρόεδρο.

Πρόσφατα απέδωσε φόρο τιμής στην πρώην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόσι, δηλώνοντας στο CNN: «θα ήθελα το κόμμα μου να εξασφαλίζει αποτελέσματα όπως η Νάνσι Πελόσι εξασφάλιζε αποτελέσματα για το δικό της». Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένα την Πελόσι «φρικτή γυναίκα».

Αλλαγή στρατηγικής

Από τα πιο επιθετικά πόντκαστ του κινήματος MAGA, η Τέιλορ Γκριν έχει στραφεί το τελευταίο διάστημα σε πιο παραδοσιακά μέσα, όπως το ABC News και το CNN, ζητώντας πολιτικό διάλογο για τη βελτίωση της καθημερινότητας των Αμερικανών.

Παράλληλα, έχει καλέσει να δημοσιοποιηθεί «όλο» το υλικό της «υπόθεσης Έπστιν». Ο φάκελος αυτός, που συγκινεί πολλούς υποστηρικτές του MAGA, προκαλεί δυσαρέσκεια στον Λευκό Οίκο, καθώς ο Τραμπ είχε παλαιότερα φιλικές σχέσεις με τον Τζέφρι Έπστιν, πριν ο τελευταίος πεθάνει στη φυλακή της Νέας Υόρκης.

Πιθανές φιλοδοξίες

Οι πρόσφατες κινήσεις της έχουν οδηγήσει μερίδα του αμερικανικού Τύπου να εξετάζει το ενδεχόμενο προεδρικών φιλοδοξιών εκ μέρους της. Η εθνικίστρια πολιτικός φαίνεται να πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα από το σύνθημα «America First» του Τραμπ, υιοθετώντας το δικό της μότο: «America Only».