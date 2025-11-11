Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα θα προχωρήσει σε πυρηνικές δοκιμές μόνο εάν κάποια άλλη πυρηνική δύναμη επαναλάβει αντίστοιχες ενέργειες. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στις διεθνείς σχέσεις και ανησυχιών για την παγκόσμια ασφάλεια.

Ο Λαβρόφ σημείωσε πως η Ρωσία είναι διατεθειμένη να συζητήσει τις ανησυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με όσα η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει «ύποπτες υπόγειες δραστηριότητες». Τόνισε ότι η Μόσχα επιδιώκει διαφάνεια και διάλογο στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών για τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών.

Παράλληλα, ο Ρώσος υπουργός εξέφρασε ανησυχία για τις δηλώσεις της αμερικανικής πλευράς, οι οποίες, όπως είπε, υπονοούν ότι οι πυρηνικές δοκιμές μπορεί να χρησιμοποιηθούν για γεωπολιτικούς σκοπούς. Υπογράμμισε ότι μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω το διεθνές περιβάλλον ασφάλειας.