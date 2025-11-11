Γευστικό, απλό και γεμάτο αρώματα ήταν το πιάτο που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno», αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι η μαγειρική μπορεί να είναι δημιουργική χωρίς να είναι περίπλοκη.

Με την εμπειρία και το χαρακτηριστικό του στιλ, ο γνωστός σεφ παρουσίασε βήμα-βήμα τη συνταγή, δίνοντας μικρά μυστικά και τεχνικές που κάνουν τη διαφορά στη γεύση και στην υφή. Από την επιλογή των πρώτων υλών μέχρι το σωστό ψήσιμο και το τελικό σερβίρισμα, κάθε στάδιο της παρασκευής είχε τη σφραγίδα του Σκαρμούτσου — απλότητα, φρεσκάδα και αυθεντική νοστιμιά.

Το αποτέλεσμα; Ένα πιάτο που συνδυάζει γεύσεις της μεσογειακής κουζίνας με μοντέρνες πινελιές, ιδανικό για οικογενειακό τραπέζι ή φιλικό δείπνο. Όπως είπε και ο ίδιος ο σεφ: «Η μαγειρική δεν χρειάζεται πολυτέλειες, χρειάζεται μεράκι και καλή πρώτη ύλη».

Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου, δοκιμάστε τη συνταγή στο σπίτι και καλή σας απόλαυση!