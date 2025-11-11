Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν το πρωί οι συλληφθέντες που φέρονται να συμμετείχαν στη σπείρα των ιερέων, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, διακινούσε ναρκωτικά και εμπλεκόταν σε άλλα σοβαρά αδικήματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στην εγκληματική οργάνωση συμμετείχαν τρεις ιερείς που διακινούσαν κοκαΐνη, ενώ αποκόμιζαν σημαντικά χρηματικά ποσά από τη μεταφορά μεταναστών.

Οι Αρχές προχώρησαν συνολικά σε οκτώ συλλήψεις σε Αττική και Ρόδο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας αυτοαποκαλούμενος ιερέας, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε μοντέλο, YouTuber και μάγειρας.

Το εκκλησάκι και η δράση πίσω από τη βιτρίνα

Το λεγόμενο “εκκλησάκι” στη Λιοσίων είχε ανεγερθεί με δωρεά ομογενούς από τον Καναδά. Ωστόσο, κανείς δεν γνώριζε την ύπαρξή του, καθώς είχε δημιουργηθεί σε χώρο που ανήκε στη θυγατρική του ΟΣΕ, ΓΑΙΑ-ΟΣΕ.

Ο χώρος, που αρχικά λειτουργούσε ως αποθήκη, είχε ενοικιαστεί και μετατράπηκε σε εκκλησία. Στη συνέχεια, οι υπεύθυνοι σταμάτησαν να πληρώνουν το ενοίκιο, ενώ εκεί πραγματοποιούνταν και τα βίντεο που ανέβαιναν στο YouTube.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο αυτοαποκαλούμενος ιερέας ισχυριζόταν πως η εκκλησία προσέφερε σισίτια σε εξαρτημένους ανθρώπους. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τις Αρχές, διακινούσε ναρκωτικά μέσα από τα αυτοκίνητα που προσέρχονταν στον χώρο.

Πέρα από τη διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών, η συμμορία φέρεται να εξαπατούσε και γνωστούς celebrities, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά.