Η ελληνική αγορά γαλακτοκομικών αλλάζει σελίδα. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε ομόφωνα την εξαγορά της ιστορικής ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. (ΔΩΔΩΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου) από την εταιρεία Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε., γνωστή για τα σήματα Όλυμπος, Ροδόπη και Τυράς.

Η συμφωνία, που θεωρείται από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών στον κλάδο, δημιουργεί έναν ισχυρό ελληνικό όμιλο με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό και στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τι αποφάσισε η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέτασε διεξοδικά τη συγκέντρωση σε όλες τις επιμέρους αγορές, που περιλαμβάνουν την προμήθεια συμβατικού και βιολογικού νωπού γάλακτος (αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου), αλλά και τα τελικά προϊόντα όπως το λευκό και σοκολατούχο γάλα, το γιαούρτι, τα τυροκομικά, το βούτυρο, την κρέμα γάλακτος, τα επιδόρπια, τα φυτικά προϊόντα, τους τυποποιημένους χυμούς, το κρύο τσάι και τα γαλακτοκέικ.

Η γεωγραφική διάσταση της αγοράς ορίστηκε στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, με παράλληλη εξέταση ανά περιφέρεια.

Σύμφωνα με την απόφαση, στα περισσότερα προϊόντα τα συνολικά μερίδια αγοράς των δύο εταιρειών είναι χαμηλά, κάτω από 15%. Ακόμη και όπου τα ποσοστά ξεπερνούν αυτό το όριο, η αύξηση δεν υπερβαίνει το 5%, γεγονός που θεωρείται ασφαλές και δεν εγείρει ανησυχίες για δημιουργία δεσπόζουσας θέσης.

Η μόνη περιοχή όπου παρατηρείται ενίσχυση του μεριδίου αγοράς είναι η Ήπειρος, στην προμήθεια πρόβειου και γίδινου νωπού γάλακτος, όπου εδρεύει η Δωδώνη. Ωστόσο, η συγκεκριμένη περιφέρεια αντιπροσωπεύει μόλις το 4% της παραγωγής γίδινου και το 7% του πρόβειου γάλακτος πανελλαδικά. Παράλληλα, η Όλυμπος αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών της από τη Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, γεγονός που περιορίζει τον αντίκτυπο της εξαγοράς.

Η Επιτροπή σημειώνει ακόμη ότι οι παραγωγοί της Ηπείρου διαθέτουν πλέον μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη και τη δυνατότητα να αλλάζουν αγοραστή, κάτι που λειτουργεί αποτρεπτικά έναντι πιθανών καταχρηστικών πρακτικών.

Στις βασικές αγορές γάλακτος, γιαουρτιού και τυροκομικών προϊόντων, τα μερίδια αγοράς των δύο εταιρειών θεωρούνται απολύτως ασφαλή, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις για περιορισμό του ανταγωνισμού ή δημιουργία δεσπόζουσας θέσης.

Τέλος, στην αγορά των φυτικών επιδορπίων, η οποία χαρακτηρίζεται «μικρή αλλά αναπτυσσόμενη», η νέα οντότητα θα κατέχει τη δεύτερη θέση, αρκετά πίσω από τον ηγέτη του κλάδου.

Η δυνάμωση της Όλυμπος εγκρίθηκε ομόφωνα

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού κατέληξε ότι η συγκέντρωση δεν δημιουργεί ή ενισχύει δεσπόζουσα θέση, ούτε αυξάνει τις πιθανότητες συντονισμένων πρακτικών μεταξύ ανταγωνιστών.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, “η συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές”.

Η διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών, η δυνατότητα υποκατάστασης των αγοραστών και η ύπαρξη ισχυρών ανταγωνιστών στις βασικές κατηγορίες προϊόντων λειτουργούν ως ουσιαστικοί μηχανισμοί περιορισμού τυχόν αρνητικών επιπτώσεων.

Το προφίλ των δύο εταιρειών – Τι αλλάζει στην αγορά

Ο όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. είναι ένας από τους μεγαλύτερους γαλακτοκομικούς ομίλους της χώρας, με δραστηριότητες σε πάνω από 40 χώρες και παραγωγικές μονάδες σε Θεσσαλία, Ήπειρο και Μακεδονία.

Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., με έδρα τα Ιωάννινα, είναι μια ιστορική βιομηχανία της Ηπείρου, γνωστή για τη φέτα και τα παραδοσιακά προϊόντα της, συνεργαζόμενη με περισσότερους από 4.500 παραγωγούς.

Μετά την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία ενός ισχυρού εθνικού σχήματος στον γαλακτοκομικό τομέα, με αυξημένες δυνατότητες εξαγωγών, καινοτομίας και συνεργειών στην παραγωγή.

Τι περιμένει τον νέο γαλακτοκομικό γίγαντα

Η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ανοίγει πλέον τον δρόμο για την ολοκλήρωση της μεγάλης συναλλαγής μεταξύ Δωδώνης και Ελληνικών Γαλακτοκομείων. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες και δημιουργεί ένα ισχυρό νέο σχήμα στον ελληνικό γαλακτοκομικό τομέα.

Η νέα εταιρεία θα επικεντρωθεί στην ενοποίηση των δικτύων της και θα ενισχύσει την παρουσία της τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές. Πρόκειται για μια κίνηση που ανοίγει νέες δυνατότητες για καινοτομία, εξαγωγές και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, φέρνοντας τη Δωδώνη σε μια νέα εποχή δυναμικής ανάπτυξης.