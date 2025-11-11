Οι θυσίες των εταιρειών για την ηλεκτροκίνηση φαίνεται ότι πιάνουν τόπο, μιας και τα νούμερα, παρά τα σκαμπανεβάσματα είναι θετικά, με τις υβριδικές και plug in εκδόσεις να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος των πωλήσεων. Στους πρώτους εννέα μήνες του 2025 (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος), τα ηλεκτρικά και εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα (BEV+PHEV) πέτυχαν για πρώτη φορά μερίδιο 27,35% στην ευρωπαϊκή αγορά, έναντι 21,77% το 2024, σημειώνοντας αύξηση 27,6% με συνολικά 2,72 εκατομμύρια ταξινομήσεις.

Και επειδή το «άγχος» των αυτοκινητοβιομηχανιών είναι η ευημερία των αμιγώς ηλεκτρικών, τα πρώτα νούμερα φέρνουν συγκατημένα χαμόγελα, αφού στην Ευρώπη έχουν ενισχύσει το μερίδιο τους φτάνοντας τα 1,8 εκατομμύρια!

Αλλά και στην χώρα μας τα ηλεκτρικά μοντέλα «χτίζουν» σταθερές …γέφυρες με τους νέους καταναλωτές, παρά το φόβο των αγοραστών ιδίως για το μέλλον των επιδοτήσεων και τις υψηλές τιμές τους. Σαφώς, η υγιής εικόνα των πωλήσεων στα ηλεκτρικά οφείλετε τόσο την πληθώρα των μοντέλων που προσφέρουν σχεδόν όλες οι φίρμες όσο και στην παρουσία των νέων «Κινέζων» που δίνουν γη και ύδωρ ( με μακροπρόθεσμες εγγυήσεις) ώστε να αγκαλιάσουν όσο περισσότερους νέους αγοραστές. Σε νούμερα στην Ελλάδα, τα ηλεκτρικά (BEV) μοντέλα, αλλά και τα plug-in υβριδικά (PHEV) άγγιξαν σε μερίδιο το 12,56%, από 10,8% πέρυσι (που σημαίνει περίπου 14.000 οχήματα).