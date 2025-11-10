Σε μια ξαφνική και εντυπωσιακή εξέλιξη, ο Γενικός Διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, και η Διευθύνουσα Σύμβουλος του τμήματος Ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες, ανακοίνωσαν χθες την παραίτησή τους, έπειτα από ημέρες έντονων πιέσεων και επικρίσεων σχετικά με την κάλυψη ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, εμφανίστηκε να πανηγυρίζει την Κυριακή μετά από αυτή την εξέλιξη, ενώ ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ χαιρέτισε την παραίτηση μέσω του Truth Social, τονίζοντας ότι «Οι ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ άνθρωποι στο BBC, συμπεριλαμβανομένου του ΤΙΜ ΝΤΕΪΒΙ, του ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ, παραιτούνται/ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ, επειδή πιάστηκαν να «παραποιούν» την πολύ καλή (ΤΕΛΕΙΑ!) ομιλία μου της 6ης Ιανουαρίου».

Η κρίση πυροδοτήθηκε κυρίως από την ένα επεισόδιο της κορυφαίας σειράς ντοκιμαντέρ του BBC, Panorama, η οποία κατηγορήθηκε ότι παραπλάνησε τους τηλεθεατές, συνδυάζοντας πλάνα από διαφορετικά σημεία της ομιλίας του Τραμπ την ημέρα που οι ταραχοποιοί εισέβαλαν στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, στις 6 Ιανουαρίου του 2021.

Στη δήλωση παραίτησής του, ο Ντέιβι τόνισε ότι η απόφαση βασίστηκε «στις πολύ υψηλές προσωπικές και επαγγελματικές απαιτήσεις της διαχείρισης αυτού του ρόλου επί πολλά χρόνια σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς».

Η παραίτηση των δύο κορυφαίων στελεχών υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κρίσης στον βασικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Βρετανίας. Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, αναμένεται να ζητήσει δημόσια συγγνώμη ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής μέσα στη μέρα.

Τα γεγονότα δείχνουν πόσο εύκολα η πίεση και η κριτική μπορούν να ανατρέψουν τα στελέχη ακόμη και στους πιο καθιερωμένους δημόσιους φορείς ειδήσεων στον κόσμο.

.@BBCNews is dying because they are anti-Trump Fake News. Everyone should watch @GBNEWS! pic.twitter.com/bZFFkSATud — Karoline Leavitt (@PressSec) November 9, 2025

Επικρίσεις

Το BBC δεσμεύεται από το καταστατικό του να αποφεύγει την «ευνοϊκή μεταχείριση της μίας πλευράς έναντι της άλλης». Mία δέσμευση, την οποία, σύμφωνα με επικριτές του στη Βρετανία, δεν καταφέρνει να υπηρετήσει πάντοτε με επιτυχία.

Ωστόσο, η τελευταία διαμάχη σηματοδοτεί σημαντική κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του BBC από τη Δεξιά, επισημαίνει το Politico. Την περασμένη εβδομάδα, η δεξιόστροφη εφημερίδα Telegraph δημοσίευσε υπόμνημα του Μάικλ Πρέσκοτ, πρώην ανεξάρτητου συμβούλου του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, το οποίο έκανε λόγο για σειρά από φερόμενες ελλείψεις στο περιεχόμενό του. Αυτό περιλάμβανε την κάλυψη θεμάτων της τρανς κοινότητας, τον πόλεμο στη Γάζα και την προεδρία Τραμπ.

Ισως η πιο σοβαρή κατηγορία όμως, αφορούσε το υλικό στην εκπομπή Panorama. Σύμφωνα με τον Πρέσκοτ, ήταν προϊόν «επιλεκτικής επεξεργασίας» ώστε να υπονοηθεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε πει στους υποστηρικτές του τον Ιανουάριο του 2021: «Θα πορευτούμε μέχρι το Καπιτώλιο και θα είμαι εκεί μαζί σας για να πολεμήσουμε».

Τα λόγια στην πραγματικότητα αποσπάστηκαν από τμήματα της ομιλίας με διαφορά σχεδόν μίας ώρας και παραλείφθηκε μέρος, όπου ο Τραμπ ανέφερε ότι ήθελε «να ακουστούν ειρηνικά και πατριωτικά οι φωνές» των υποστηρικτών του.

Φάρατζ: «Η τελευταία ευκαιρία του BBC»

Η δήλωση αποχώρησης του Ντέιβι, που δημοσιεύτηκε την Κυριακή το βράδυ, αναγνώρισε ότι «έγιναν λάθη και ως Γενικός Διευθυντής πρέπει να αναλάβω την ευθύνη». Πρόσθεσε ότι η απόφαση να αποχωρήσει από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό έπειτα από 20 χρόνια υπηρεσίας – συμπεριλαμβανομένων πέντε στην ανώτερη θέση του – ήταν «απολύτως δική μου απόφαση».

«Εργάζομαι με το διοικητικό συμβούλιο για να ορίσω τα ακριβή χρονοδιαγράμματα, ώστε να επιτραπεί η ομαλή μετάβαση τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο Ντέιβι.

Η Τέρνες, η ανώτερη ειδησεογραφική διευθύντρια του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, αναφέρθηκε ευθέως στη διαμάχη για τον Τραμπ στη δική της δήλωση, τονίζοντας ότι η «συνεχιζόμενη διαμάχη» γύρω από το επεισόδιο του Panorama είχε «φτάσει σε σημείο που προκαλούσε ζημιά στο BBC – φορέα που αγαπώ».

«Ως Διευθύνουσα Σύμβουλος του ειδησεογραφικού τμήματος του BBC, η ευθύνη βαραίνει εμένα – και πήρα την απόφαση να υποβάλω την παραίτησή μου στον Γενικό Διευθυντή χθες το βράδυ», πρόσθεσε.

Οι αντιδράσεις του πολιτικού κόσμου της χώρας στις χθεσινές παραιτήσεις ευθυγραμμίστηκε σε μεγάλο βαθμό με την «κομματική γραμμή».

Η Κέμι Μπάντενοχ, ηγέτιδα των Συντηρητικών της αντιπολίτευσης, χαιρέτισε τις αποχωρήσεις, παράλληλα όμως επιτέθηκε σε «σειρά σοβαρών αποτυχιών που είναι πολύ βαθύτερες» και ζήτησε περαιτέρω έλεγχο της κάλυψης της σύγκρουσης στη Γάζα.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, σύμμαχος του Τραμπ, του οποίου το λαϊκιστικό δεξιό Reform UK προηγείται σταθερά στις δημοσκοπήσεις στη Βρετανία, δήλωσε: «Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία του BBC».

«Αν δεν γίνει σωστά, θα υπάρξει τεράστιος αριθμός ανθρώπων που θα αρνούνται να πληρώσουν το τέλος άδειας», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην εισφορά που πληρώνουν οι περισσότεροι Βρετανοί για τη χρηματοδότηση του φορέα.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι δεν είχε ζητήσει παραίτηση του Ντέιβι, ωστόσο είχε αναφερθεί σε σειρά ζητημάτων όπου ανέμενε βελτιώσεις. Υπογράμμισε ότι είχαν διατυπωθεί «σειρά από πολύ σοβαρές κατηγορίες» εναντίον του ραδιοτηλεοπτικού φορέα, όπως για «συστημική προκατάληψη στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται δύσκολα ζητήματα στο BBC».

Σε δήλωση μετά την παραίτηση του Ντέιβι, η Νάντι δεσμεύτηκε να υποστηρίξει το διοικητικό συμβούλιο του BBC – το ανώτατο διοικητικό του όργανο – στη διαχείριση της μετάβασης σε νέα ηγεσία και πρόσθεσε: «Τώρα περισσότερο από ποτέ, η ανάγκη για αξιόπιστες ειδήσεις και υψηλής ποιότητας προγράμματα είναι απαραίτητη για τη δημοκρατική και πολιτιστική μας ζωή και τη θέση μας στον κόσμο».

Ο Εντ Ντέιβι, ηγέτης των κεντρώων Φιλελεύθερων Δημοκρατών — ο οποίος έχει επανειλημμένα επιτεθεί στο BBC και έχει διαμαρτυρηθεί, υποστηρίζοντας ότι δίνει υπερβολικό χρόνο στα δεξιά κόμματα — κάλεσε το ειδησεογραφικό δίκτυο να «γυρίσει σελίδα, να ανοικοδομήσει την εμπιστοσύνη και να μην ενδώσει σε άτομα όπως ο Νάιτζελ Φάρατζ που θέλουν να την καταστρέψουν».

Με πληροφορίες από Politico, BBC